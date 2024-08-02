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Названа причина задержания сенатора Савельева в Москве

Сенатора Савельева задержали в Совфеде по подозрению в организации убийства
02 августа 2024, 15:37
Фото: РИА Новости//Илья Питалев

Фото: РИА Новости//Илья Питалев

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства. Об этом пишет Baza.
Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Следствие полагает, что сенатор заказал убийство своего партнера Ионова. Совершить преступление должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако он вовремя одумался и обратился в ФСБ. Тогда правоохранители инсценировали убийство Ионова, а сенатору показали документы о его смерти.

При этом деньги киллеру за выполнение заказа передал помощник Савельева. Обоих задержали в момент передачи денег.



До этого Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева неприкосновенности, получил добро и политика задержали прямо на выходе с заседания.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года, его полномочия должны были закончиться в сентябре текущего года. До этого он был депутатом Госдумы.

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СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству
02 августа 2024, 15:53

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело в отношении сенатора Совфеда Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству завел Следственный комитет России. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее сенатор СФ, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что Савельев уже лишился неприкосновенности, и его задержали на выходе из зала заседаний для дальнейших следственных действий.

Бывшего члена комитета Совфеда по экономике подозревают в причастности к организации убийства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ходатайствовал о лишении Савельева неприкосновенности.

Савельев представлял один из органов власти в Тульской области. Кроме того, до этого он был депутатом Госдумы.

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#новости
#криминал
#совет федерации
#убийство
#следственный комитет
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Сенатор Савельев лишился неприкосновенности
Сенатор Тимченко: с Савельева сняли неприкосновенность, его уже задержали
02 августа 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

С сенатора Дмитрия Савельева сняли неприкосновенность и задержали. Об этом РИА Новости сообщил руководитель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности сенатора», — сказал он.

Савельева подозревают в причастности к организации убийства. Его задержали на выходе из зала заседаний. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия. Савельев был членом комитета СФ по экономике, представлял исполнительный орган власти Тульской области.

Представление лишить Савельева неприкосновенности подал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Аналогичное задержание проводилось в 2019 году. Тогда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Позже его приговорили к пожизненному сроку за заказные убийства.

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#россия
#новости
#совет федерации
#криминал
#убийство
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Сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства
02 августа 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Члена Совета Федерации заподозрили в причастности к организации убийства. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в связи с этим в Совет Федерации с просьбой о снятии неприкосновенности с сенатора, что и было сделано.
После этого правоохранители задержали Савельева прямо при выходе с заседания, сообщает телеграм-канал Baza. В настоящий момент следователи предъявляют сенатору обвинение. Предполагается, что после этого он будет доставлен в Басманный районный суд города Москвы для избрания меры пресечения.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате российского парламента он представляет Тулу. Ранее нынешний сенатор на протяжении 17 лет был депутатом Государственной думы РФ.

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#рф
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Сына Армена Джигарханяна расстреляли в Лас-Вегасе
02 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/aldo_dz

Сына актёра Армена Джигарханяна Степана расстреляли в центре Лас-Вегаса, одна пуля пролетела мимо, вторая же задела голову по касательной. Об этом пишет Mash.
По словам 58-летнего Степана, он возвращался домой и совершенно случайно попал в перестрелку при разборке в разборку местных бандитов.

Один из мужчин несколько раз выстрелил в младшего Джигарханяна из машины. Одна пуля пролетела мимо, вторая задела голову по касательной. Степан сразу обратился за медицинской помощью. Теперь ему предстоит лечение, а также последующая реабилитация. Мужчина считает происшествие случайностью.

Ранее сообщалось, что в Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.

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#полиция
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#машины
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Четырех ростовчан задержали за причастность к колл-центрам мошенников с Украины
02 августа 2024, 14:44

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, которые подозреваются в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.
Сообщается, что они обеспечивали работу SIM-банков, которые используются украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам России. С мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 000 звонков. Силовиками были изъяты более 12 000 SIM-карт различных сотовых операторов, а также восемь SIM-банков.

«Установлено 44 уголовных дела по статье 159 УК России «Мошенничество», возбужденных в различных регионах России. Общий ущерб от действий мошенников составил 25 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудник ФСБ задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные о расположении российских частей для нанесения ударов по ним. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже.

До этого десять человек, помогавших телефонистам-мошенникам рассылать сообщения-фальшивки, задержали российские силовики. Уточняется, что у злоумышленников обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт. Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

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#фсб
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#обвинение
#мошенничество
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В Подмосковье мужчину подозревают в изнасиловании дочери более 50 раз
02 августа 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Giuda90

В Подмосковье возбудили уголовное дело против 43-летнего мужчины, насиловавшего собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на источник. Уточняется, что первое изнасилование случилось, когда жертве было 11 лет.
По словам соседки, мужчина является «очень тихим, спокойным и работящим», а пострадавший ребенок занимается конным спортом.

«С папой она виделась регулярно, по два, иногда три раза в неделю. Последнее время она перестала с ним вообще встречаться, мы спрашивали, говорила, что не хочет папу видеть. Мы в шоке и не подумали бы никогда такое», — сказала она изданию NEWS.ru.
Сейчас, подметила собеседница, подозреваемый разводится с супругой. Что касается жены подозреваемого, она, со слов соседки, назвала причиной развода съевший семью быт. А девочка при этом все время была замкнутой и грустной. Соседи считали плохое настроение ребенка последствием родительского развода.

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#россия
#новости
#криминал
#изнасилование
#дети
#полиция
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Мастер по маникюру подралась с клиенткой в подмосковном салоне красоты
02 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/uatp2

В Красногорске в одном из салонов красоты произошла драка между мастером по маникюру и клиенткой. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, драка произошла в салоне красоты Compliment. Клиентка оказалась недовольна выполненным маникюром. При этом мастер утверждает, что работа была выполнена качественно, а девушка просто хотела получить красивые ногти бесплатно. Тогда ей предложили снять покрытие, и по словам мастера, клиентка начала кусаться.

При этом клиентка салона рассказывает другую историю. Она пояснила, что мастер была не готова принять критику в адрес своей работы и после замечания набросилась на девушку с кулаками.

Обе девушки сняли побои, которые оказались довольно значительными. В деле теперь разбирается полиция.

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#полиция
#драка
#работа
#домодедово
#девушка
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Суд разрешил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены
02 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд позволил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены, который был куплен в ипотеку во время брака. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
Согласно сообщению, бывшим супругам принадлежат имеют общедолевую собственность на дом и земельный участок в Старом Осколе. Однако при разводе пара устно договорилась о том, что мужчина оставляет дом жене, но та должна самостоятельно выплачивать оставшуюся сумму по ипотеке.

Однако через некоторое время выяснилось, что женщина вносила платежи меньше положенной суммы, и по ипотеке образовался долг.

Тем временем бывший супруг понял, что жить ему негде, и попытался вернуться в дом, но женщина его не пустила, тогда он обратился в суд, который, изучив материалы дела, вынудил бывшую супругу пустить белгородца в свой дом.

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#собственность
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#аэрофлот
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Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти
02 августа 2024, 13:31

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила

Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти. Как сообщили в МЧС, из-под завалов дома спасатели извлекли тело девочки.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате трагедии, из которых двое детей. Подъезды пятиэтажки в Нижнем Тагиле обрушились из-за взрыва газовоздушной смеси. Все произошло на Сибирской улице в минувший четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города объявлен режим ЧС.

Также уточнялось, что пострадали 20 человек, из которых 11 госпитализировали, а пять человек от госпитализации отказались. Следственный комитет начал уголовное производство по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг или выполнении работ.

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