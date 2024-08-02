Названа причина задержания сенатора Савельева в Москве

Фото: РИА Новости//Илья Питалев
Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства. Об этом пишет Baza.
Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Следствие полагает, что сенатор заказал убийство своего партнера Ионова. Совершить преступление должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако он вовремя одумался и обратился в ФСБ. Тогда правоохранители инсценировали убийство Ионова, а сенатору показали документы о его смерти.
При этом деньги киллеру за выполнение заказа передал помощник Савельева. Обоих задержали в момент передачи денег.
До этого Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева неприкосновенности, получил добро и политика задержали прямо на выходе с заседания.
Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года, его полномочия должны были закончиться в сентябре текущего года. До этого он был депутатом Госдумы.
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При этом деньги киллеру за выполнение заказа передал помощник Савельева. Обоих задержали в момент передачи денег.
До этого Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева неприкосновенности, получил добро и политика задержали прямо на выходе с заседания.
Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года, его полномочия должны были закончиться в сентябре текущего года. До этого он был депутатом Госдумы.
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Элина Позднякова