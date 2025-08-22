«Сердце само не бьется»: Ребёнок в Новосибирске выжил после падения из окна

22 августа 2025, 15:08

Маленький новосибирец на грани жизни и смерти после падения с четвёртого этажа

Фото: Istock/kdshutterman

22 августа в Новосибирске произошёл несчастный случай: трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже дома по улице Есенина, 7. Об этом сообщает КП-Новосибирск.