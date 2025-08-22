«Сердце само не бьется»: Ребёнок в Новосибирске выжил после падения из окна
22 августа в Новосибирске произошёл несчастный случай: трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже дома по улице Есенина, 7. Об этом сообщает КП-Новосибирск.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в тот момент, когда мать ребёнка занималась домашними делами — снимала старые обои. В квартире было душно, и она ненадолго открыла окно для проветривания, полагаясь на защиту москитной сетки. Однако её маленький сын взобрался на подоконник с помощью большой машинки и оперся на сетку, которая не выдержала его веса.
Ребёнок упал на землю. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. После падения ему была проведена операция. Его сердце работает с помощью аппарата жизнеобеспечения, также у мальчика сломаны тазобедренные кости.
Медики борются за жизнь ребёнка. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
