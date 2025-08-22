В Донском женщина задушила собутыльницу бюстгальтером во время пьяной драки
Донской городской суд Тульской области избрал меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Подробности сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.
Инцидент произошёл 16 августа в квартире на улице Маховского. По данным ведомства, конфликт между двумя знакомыми возник в ходе совместного распития спиртного вечером того дня. В результате ссоры между женщинами произошла драка, в ходе которой одна из участниц применила к другой удушение с использованием лямки от бюстгальтера. От полученных травм, а именно асфиксии, потерпевшая скончалась.
Следствие ходатайствовало об избрании строгой меры пресечения для подозреваемой. Суд, рассмотрев материалы дела и учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, удовлетворил ходатайство. Подозреваемая заключена под стражу.
Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме Тулы, который унёс жизнь маленького ребёнка.
Читайте также: