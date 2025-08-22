«Дядя» из Кубани растлил 11-летнего мальчика в Петербурге
В Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетним. Подробности сообщает АН «Оперативное прикрытие».
По информации правоохранительных органов, основанием для возбуждения дела стало электронное обращение от 58-летнего жителя Петербурга, поступившее 11 августа. В своём заявлении мужчина сообщил о противоправных действиях в отношении своего несовершеннолетнего внука, которые, по его словам, совершил 46-летний житель Краснодарского края.
Инцидент, как предполагается, произошёл на территории Санкт-Петербурга в 2024 году. На момент предполагаемых событий потерпевшему было 11 лет. В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные проверки и следственные действия. Подробности дела не разглашаются.
