«Сердце умирает»: девочку и её кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом

01 августа 2025, 12:37

Погибших при взрыве в Нижнем Тагиле девочку и её кота похоронили рядом

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Нижнем Тагиле 1 августа прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии, произошедшей год назад – обрушении жилого дома на улице Сибирской. Среди погибших была маленькая девочка Камилла, которая в последние минуты жизни была рядом со своим любимым котом.





По информации URA.ru, Камиллу и её питомца похоронили на кладбище недалеко друг от друга, чтобы сохранить связь между ними и выразить уважение к их памяти. Это трогательный момент, который вызвал глубокий отклик в сердцах жителей города.





«Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», – поделилась со слезами на глазах бабушка погибшей Валентина.