«Сердце умирает»: девочку и её кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом
Погибших при взрыве в Нижнем Тагиле девочку и её кота похоронили рядом
В Нижнем Тагиле 1 августа прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии, произошедшей год назад – обрушении жилого дома на улице Сибирской. Среди погибших была маленькая девочка Камилла, которая в последние минуты жизни была рядом со своим любимым котом.
По информации URA.ru, Камиллу и её питомца похоронили на кладбище недалеко друг от друга, чтобы сохранить связь между ними и выразить уважение к их памяти. Это трогательный момент, который вызвал глубокий отклик в сердцах жителей города.
«Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», – поделилась со слезами на глазах бабушка погибшей Валентина.В течение дня в Нижнем Тагиле проходят памятные мероприятия: жители несут цветы и игрушки к месту трагедии, вспоминая тех, кто ушёл из жизни в тот роковой день. Обрушение дома год назад стало страшным событием для всего города, оставившим неизгладимый след в судьбах многих семей.
Городская администрация и местные организации организовали серию акций и минут молчания в честь погибших. Много людей приходят поддержать семьи, пострадавшие в той трагедии, и почтить память погибших.