Сердцеед с сыновьями обманули сотню россиянок и остались на свободе
В Кемеровской области отца и двоих его сыновей признали виновными в мошенничестве в отношении 98 женщин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, мужчина знакомились с жительницами разных регионов и втирались к ним в доверие, обещая серьезные отношения. Затем они заявляли о покупке дорогого подарка и убеждали заплатить за его пересылку. Жертвы переводили деньги на счета выдуманных транспортных компаний — суммы варьировались от 3,8 до 640 тысяч рублей.
Общий ущерб от преступной деятельности составил около пяти миллионов рублей, который мошенники полностью возместили. Суд приговорил фигурантов к условным срокам — пяти, семи и восьми годам колонии. Также в доход государства изъяли мобильный телефон и ноутбук, использовавшиеся для преступления.
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