Сердцеед с сыновьями обманули сотню россиянок и остались на свободе

29 июня 2026, 16:29

В Кузбассе отец с сыновьями получили условные сроки за обман 98 россиянок

Фото: iStock/Urupong

В Кемеровской области отца и двоих его сыновей признали виновными в мошенничестве в отношении 98 женщин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.