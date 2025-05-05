«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему женщины любят Стаса Михайлова

Григорий Лепс и Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народный артист России Григорий Лепс уже многие годы дружит с певцом Стасом Михайловым. Последний всегда был популярен среди женщин. Григорий объяснил, чем именно его друг привлекает слабый пол.
«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — рассказал Лепс в интервью для 5-tv.ru.
Между Григорием и Стасом многолетняя дружба. Как объяснил сам Лепс, они родились в одном городе и у исполнителей отличные человеческие отношения.
По мнению Григория, Михайлову не нужно меняться, так как он обладает замечательным характером. При этом если других не устраивает артист, то нужно помнить, что идеальных людей не существует.
«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — говорит Лепс.
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Иван Мусатов