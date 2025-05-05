«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему женщины любят Стаса Михайлова

Сегодня, 4 мая, свой 38-й день рождения отмечает Денис Дорохов — известный российский телеведущий, комик и актёр. Многие помнят его по ярким выступлениям в КВН, а также по участию в программе «Однажды в России». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».