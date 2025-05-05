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«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему женщины любят Стаса Михайлова

Григорий Лепс: женщин завораживает внутренний мир Стаса Михайлова
Григорий Лепс и Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Григорий Лепс и Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Григорий Лепс уже многие годы дружит с певцом Стасом Михайловым. Последний всегда был популярен среди женщин. Григорий объяснил, чем именно его друг привлекает слабый пол.
«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — рассказал Лепс в интервью для 5-tv.ru.

Между Григорием и Стасом многолетняя дружба. Как объяснил сам Лепс, они родились в одном городе и у исполнителей отличные человеческие отношения.

По мнению Григория, Михайлову не нужно меняться, так как он обладает замечательным характером. При этом если других не устраивает артист, то нужно помнить, что идеальных людей не существует.

«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — говорит Лепс.

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#отношения
#интервью
#артист
#певец
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Бывшая жена Ромы Жукова высказалась о его новой возлюбленной: «Обученный объект. Знает, как удовлетворить и деньги получить»
Бывшая жена Ромы Жукова высказалась о его новой возлюбленной
04 мая 2025, 21:21

Рома Жуков с возлюбленной (фото: Telegram @roma_zhukov)

Рома Жуков развёлся с женой в 2017 году после 12 лет совместной жизни. Паре пришлось пережить множество испытаний, в том числе бороться с пристрастием певца к алкоголю.
Елена поделилась, что годы замужества давались ей тяжело. Усугубляла ситуацию любовь Жукова к спиртным напиткам. Жене неоднократно рассказывали о появлении артиста нетрезвым на сцене и на борту самолёта, из-за чего его нередко снимали с рейсов.

«Такой позор я испытала! Это и стало причиной решения отпустить мужа, чтобы не видеть этого и не позорить детей. Терпеть пьяных мужиков не могу. Отвращение. Кукушка едет у них. Но, честно говоря, я знала за кого замуж выхожу. Все в шоу-бизнесе любят жаловаться, употреблять алкоголь и наркотики. Это не секрет. Они под кайфом, как муж говорил, пишут песни», – подчеркнула Елена, слова которой приводит StarHit.
Женщина рассказала, что пыталась помочь супругу справиться с зависимостью. Она водила его в храмы и рожала детей, надеясь, что он станет глубоко верующим человеком и изменится ради наследников. Однако этого так и не произошло.

Известно, что сейчас у Жукова новая возлюбленная, к которой. Елена относится скептически. Она убеждена, что девушка встречается с 58-летним Романом исключительно из-за денег.

«Там обученный объект. Знает, как мужика удовлетворить и за это деньги получить. В эскорте все тонкости знает. Училась этому, как разводить качественно мужиков, стариков особенно. Всё ей достанется, если, конечно, там армия родных не начнёт в ряд стоять ради наследства. Если есть, что делить», – заключила Елена.
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#семья
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«Какая-то даже детская обида»: Саша Савельева расплакалась, провалившись на шоу «Cокровища императора»
Саша Савельева расплакалась, покидая шоу «Cокровища императора»
04 мая 2025, 20:59

Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Инстаграм* @sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».
В стартовом испытании участникам предлагалось забросить три шара в лунки. Саша Савельева и Денис Клявер выполнили задание последними.

Заключительным испытанием для участников шоу стала «Калинка-малинка» — знаменитостям было необходимо научить пятерых прохожих исполнять эту композицию, а еще уговорить их выступить на сцене.

Лидеры двух предыдущих выпусков боец Магомед Исмаилов с комиком Магомедом Муртазалиевым выдвинули предположение, что пришли последними. Еще Бузова им сказала: «Сегодня вы показали худший результат. Вам не обидно?». Однако ведущие обрадовали мужчин, отметив, что они седьмые.

А последними пришли к финишу Саша Савельева и Денис Клявер. Осознав, что она вынуждена покинуть проект, исполнительница разревелась.

«Очень обидно. Какая-то даже детская обида. Я так хотела еще пройти испытания, с ребятами пообщаться. Но я собой горжусь, потому что приобрела опыт. И увидела какие-то вещи, о существовании которых я подозревала, но по своей наивности не обращала на них внимания», — поделилась своими эмоциями артистка.

Клявер спокойнее уход из шоу. Со слов музыканта, как только человек привыкает к победе, он деградирует.

«Поражение делает тебя сильнее <...> Жалко, что мы выпали из этой движухи», — признался Денис.

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#певец
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Психолог Вероника Степанова поставила Дане Милохину диагноз «умственная отсталость»
Психолог Вероника Степанова поставила диагноз Дане Милохину
04 мая 2025, 20:23

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

Популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину. «Заключение» специалиста приводит издание StarHit.
Степанова заявила, что у Милохина очевидно прослеживается «умственная отсталость» и есть небольшие «отголоски аутизма». Психолог предположила, что именно из-за этого Даню в детстве отдали в детский дом.

При этом, несмотря на поставленный «диагноз», Степанова назвала блогера талантливым. Она удивлена, что парень, вопреки ожиданиям, продолжает держаться на плаву и является достаточно популярным в своей сфере.

Психолог подчеркнула, что далеко не всем звёздам TikTok удаётся должно поддерживать интерес публики, но Милохин смог это сделать.

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#блогер
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«Любимый взрослый ребёнок»: Ольга Орлова повторила одну из первых фотографий с сыном 24 года спустя – видео
Ольга Орлова спустя 24 года повторила одну из первых фотографий с сыном
04 мая 2025, 20:05

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Ольга Орлова оригинально поздравила сына Артёма с днём рождения. Наследнику певицы 4 мая исполнилось 24 года.
В честь этого события телеведущая вместе с именинником повторила одно из первых совместных фото, которое было сделано в 2001 году. На первом снимке Орлова сидит на полу и придерживает расположившегося у её коленей малыша. На новом снимке уже взрослый парень так же лёг на колени мамы.

«С днем рождения, мой любимый взрослый ребенок!!! Я очень тебя люблю!!!», – подписала ролик звезда в своём Telegram-канале.
Также телеведущая в шутку отметила, что за 24 года изменилась одна часть её тела, однако с пуш-апом это не так заметно.
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Комплексы из-за «заячьей губы», разрыв отношений с Азаматом Мусагалиевым и обвинения в пропаганде ЛГБТ*: Денису Дорохову 38 лет
04 мая 2025, 20:02

Денис Дорохов (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Сегодня, 4 мая, свой 38-й день рождения отмечает Денис Дорохов — известный российский телеведущий, комик и актёр. Многие помнят его по ярким выступлениям в КВН, а также по участию в программе «Однажды в России». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Денис Дорохов появился на свет 4 мая 1987 года в Невинномысске Ставропольского края. Мальчик родился с серьезной патологией, которую медики называют хейлосхизис, а люди, далекие от медицины, — «заячьей губой». Будущий артист пережил не одну операцию по устранению дефекта, но сделать его незаметным так и не получилось.

В связи со своей особенностью Дорохов в школе постоянно подвергался буллингу и травле со стороны сверстников.

«Были проблемы в школе, постоянные драки из-за внешности. В творчество меня, наверное, привело желание доказать, что я могу всего добиться», — делился Дорохов в одном из интервью.

После школы Денис отправился учиться в Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, где открыл для себя мир КВН. Сначала он играл в студенческой команде, а после и в сборной Астрахани. Широкая публика узнает о нём, когда он начнет выступать в составе команды «Сборная Камызякского края» в Высшей лиге игры.

На тот момент юморист уже получил диплом юриста и работал в юридической службе местного филиала «Газпрома». Только совмещать серьезную работу с репетициями и выступлениями Дорохову получалось с большим трудом. Переломным моментом стал отказ начальника отпустить артиста на игру. Тогда юморист уволился и, чтобы не остаться без денег, начал таксовать, а остальное время играл в КВН.

В 2013 году команда из Астрахани завоевала Кубок мэра Москвы, а в финале Высшей лиги уступила лишь команде из Днепропетровска. Однако уже в 2015 году астраханцы стали чемпионами.

Личная жизнь


Денис и Эльвира Дороховы (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Со своей супругой Эльвирой Дорохов познакомился в 2006 году. Прежде чем узаконить отношения, молодые люди были вместе почти пять лет. В 2010 году они связали себя узами брака, а 19 марта 2012 года в их семье родился первенец Артём. Когда стало известно, что супруга артиста ожидает ребёнка, Дорохов ощутил смятение. Он хотел детей, но беспокоился, что его патология может проявиться и у детей.

«Когдa жeнa ждaлa дeтeй мeня это очeнь сильно волновaло. Всю бeрeмeнность только об этом и думaл», — цитирует артиста starhit.ru.

В феврале 2019 года в семье юмориста на свет появился ещё один ребёнок. Младшего брата Артёма назвали Богданом.

Карьера на ТВ


Денис Дорохов и Антон Шастун (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Денис решил попытать счастье и отправил своё резюме продюсеру Comedy Club Вячеславу Дусмухаметову. И, к его удивлению, его взяли автором шуток для резидентов Comedy.

В 2014 году ярких артистов из команды «Камызяки» Азамата Мусагалиева, Вячеслава Макарова и Дениса Дорохова пригласили сниматься в шоу «Однажды в России».

Спустя два года артист начнет сниматься в кино. Сейчас фильмография Дорохова насчитывает 9 работ, из которых можно выделить фильм «Братья», где он сыграл главную роль.

В мае 2023 года Дорохов присоединился к команде ведущих шоу «Кстати», которое транслируется в социальной сети «ВКонтакте» совместно с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым.

Скандалы с артистом


Денис Дорохов и Александр Панекин (Фото: скриншот т/п «Игра»)

В одном из выпусков программы «Игра» Денис Дорохов и Александр Панекин исполнили скетч, в котором они играли роли жениха и невесты. Актёры были одеты в соответствующие костюмы и исполнили романтичный танец. Однако в какой-то момент их танец превратился в страстный поцелуй. Шутка оказалась смешной, но имела последствия. Против телеканала ТНТ завели административное дело и обвинили артистов в пропаганде нетрадиционных отношений* среди несовершеннолетних.

«Что происходит в мире юмора? Разрушение и расширение горизонтов юмора. Какое у меня отношение к этому? Другой вопрос. Я человек консервативный, для меня это перегиб», — высказался тогда Гарик Мартиросян.

Давние друзья Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов после переезда в Москву и начала совместной работы над текстами Comedy Club едва не стали врагами. В то время Мусагалиев окончательно убедился в безответственности Дорохова и объявил ему о прекращении общения.

«Я ему сказал: «Чтобы не растерять то, что есть, давай расстанемся сейчас, перестанем дружить и просто пойдем разными дорогами. Давай я буду каждый раз радоваться, когда ты приходишь, чем расстраиваться, когда ты уходишь». И все! Мы пожали друг другу руки. Я пошел своей дорогой, он — своей. Как только мы где-то встречались, всегда радовались. Так прожили года три-четыре, может, пять», — рассказывал Азамат в YouTube-подкасте «Время от времени».

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