«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников

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Песня Homay фолк-группы AY YOLA взорвала не только российские чарты, но и мировые. Солистка коллектива Адель Шайхитдинова сразу стала одной из самых желанных девушек российского шоу-бизнеса. Ее молодость, талант и красота вдохновляют поклонников. Как оказалось, коллеги девушки не равнодушны к личной жизни звезды.
«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить. Там написывают, директ просто разносят от сообщений. И своровать ее хотят», — говорит участник коллектива Ринат Рамазанов.
При этом сама Адель призналась, что поклонники не оставляют ей покоя и в соцсетях.
«Очень много сейчас сообщений, причем сообщение следующее, ни привет, ни пока, просто: выходи за меня», — призналась Шайхитдинова в «Шоу Воли» на ТНТ.
Помимо этого группа обсудила и свою популярность, которую внезапно обрели ее участники. Как пишет Starhit, AY YOLA сразу поняли, что «Хумай» станет хитом, но не такого масштаба. По итогу коллектив уже получил множество предложений от самых крупных мировых лейблов. К тому же расширилась и география выступлений, которая стала очень большой.
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