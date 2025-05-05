«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников

Песня Homay фолк-группы AY YOLA взорвала не только российские чарты, но и мировые. Солистка коллектива Адель Шайхитдинова сразу стала одной из самых желанных девушек российского шоу-бизнеса. Ее молодость, талант и красота вдохновляют поклонников. Как оказалось, коллеги девушки не равнодушны к личной жизни звезды.