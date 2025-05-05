«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)
Недавно Тимати поделился фотографиями в соцсетях, на которых он находится со своими детьми на отдыхе. Публика обратила внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Фанаты распереживались, но рэпер спокойно объяснил ситуацию подписчикам.
«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отреагировал Тимати на один из комментариев.
Дополнительно артист подчеркнул:
«Мы не блогерская семья. И я не заставляю своих детей улыбаться, если они этого не хотят в моменте», — цитирует рэпера Starhit.
Тимати на майские праздники отвез своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит майские праздники. Все отдыхают на арендованной вилле и ездят по острову на велосипедах.
Кто-то критиковал рэпера за грустную дочь на фото, но есть и те, кто наоборот хвалит артиста. Подписчики называют Тимати отцом года и лучшим папой за организованных отдых для детей.
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Иван Мусатов