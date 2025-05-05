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«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Недавно Тимати поделился фотографиями в соцсетях, на которых он находится со своими детьми на отдыхе. Публика обратила внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Фанаты распереживались, но рэпер спокойно объяснил ситуацию подписчикам.
«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отреагировал Тимати на один из комментариев.

Дополнительно артист подчеркнул:

«Мы не блогерская семья. И я не заставляю своих детей улыбаться, если они этого не хотят в моменте», — цитирует рэпера Starhit.

Тимати на майские праздники отвез своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит майские праздники. Все отдыхают на арендованной вилле и ездят по острову на велосипедах.

Кто-то критиковал рэпера за грустную дочь на фото, но есть и те, кто наоборот хвалит артиста. Подписчики называют Тимати отцом года и лучшим папой за организованных отдых для детей.

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#семья
#отдых
#фото
#майские праздники
#курорт
#мама
#артист
«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников
05 мая 2025, 04:28

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Песня Homay фолк-группы AY YOLA взорвала не только российские чарты, но и мировые. Солистка коллектива Адель Шайхитдинова сразу стала одной из самых желанных девушек российского шоу-бизнеса. Ее молодость, талант и красота вдохновляют поклонников. Как оказалось, коллеги девушки не равнодушны к личной жизни звезды.
«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить. Там написывают, директ просто разносят от сообщений. И своровать ее хотят», — говорит участник коллектива Ринат Рамазанов.

При этом сама Адель призналась, что поклонники не оставляют ей покоя и в соцсетях.

«Очень много сейчас сообщений, причем сообщение следующее, ни привет, ни пока, просто: выходи за меня», — призналась Шайхитдинова в «Шоу Воли» на ТНТ.

Помимо этого группа обсудила и свою популярность, которую внезапно обрели ее участники. Как пишет Starhit, ​AY YOLA сразу поняли, что «Хумай» станет хитом, но не такого масштаба. По итогу коллектив уже получил множество предложений от самых крупных мировых лейблов. ​К тому ​же расширилась и география выступлений, которая стала очень большой.

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Григорий Лепс: женщин завораживает внутренний мир Стаса Михайлова
05 мая 2025, 02:22

Григорий Лепс и Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Григорий Лепс уже многие годы дружит с певцом Стасом Михайловым. Последний всегда был популярен среди женщин. Григорий объяснил, чем именно его друг привлекает слабый пол.
«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — рассказал Лепс в интервью для 5-tv.ru.

Между Григорием и Стасом многолетняя дружба. Как объяснил сам Лепс, они родились в одном городе и у исполнителей отличные человеческие отношения.

По мнению Григория, Михайлову не нужно меняться, так как он обладает замечательным характером. При этом если других не устраивает артист, то нужно помнить, что идеальных людей не существует.

«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — говорит Лепс.

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Бывшая жена Ромы Жукова высказалась о его новой возлюбленной: «Обученный объект. Знает, как удовлетворить и деньги получить»
Бывшая жена Ромы Жукова высказалась о его новой возлюбленной
04 мая 2025, 21:21

Рома Жуков с возлюбленной (фото: Telegram @roma_zhukov)

Рома Жуков развёлся с женой в 2017 году после 12 лет совместной жизни. Паре пришлось пережить множество испытаний, в том числе бороться с пристрастием певца к алкоголю.
Елена поделилась, что годы замужества давались ей тяжело. Усугубляла ситуацию любовь Жукова к спиртным напиткам. Жене неоднократно рассказывали о появлении артиста нетрезвым на сцене и на борту самолёта, из-за чего его нередко снимали с рейсов.

«Такой позор я испытала! Это и стало причиной решения отпустить мужа, чтобы не видеть этого и не позорить детей. Терпеть пьяных мужиков не могу. Отвращение. Кукушка едет у них. Но, честно говоря, я знала за кого замуж выхожу. Все в шоу-бизнесе любят жаловаться, употреблять алкоголь и наркотики. Это не секрет. Они под кайфом, как муж говорил, пишут песни», – подчеркнула Елена, слова которой приводит StarHit.
Женщина рассказала, что пыталась помочь супругу справиться с зависимостью. Она водила его в храмы и рожала детей, надеясь, что он станет глубоко верующим человеком и изменится ради наследников. Однако этого так и не произошло.

Известно, что сейчас у Жукова новая возлюбленная, к которой. Елена относится скептически. Она убеждена, что девушка встречается с 58-летним Романом исключительно из-за денег.

«Там обученный объект. Знает, как мужика удовлетворить и за это деньги получить. В эскорте все тонкости знает. Училась этому, как разводить качественно мужиков, стариков особенно. Всё ей достанется, если, конечно, там армия родных не начнёт в ряд стоять ради наследства. Если есть, что делить», – заключила Елена.
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«Какая-то даже детская обида»: Саша Савельева расплакалась, провалившись на шоу «Cокровища императора»
Саша Савельева расплакалась, покидая шоу «Cокровища императора»
04 мая 2025, 20:59

Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Инстаграм* @sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».
В стартовом испытании участникам предлагалось забросить три шара в лунки. Саша Савельева и Денис Клявер выполнили задание последними.

Заключительным испытанием для участников шоу стала «Калинка-малинка» — знаменитостям было необходимо научить пятерых прохожих исполнять эту композицию, а еще уговорить их выступить на сцене.

Лидеры двух предыдущих выпусков боец Магомед Исмаилов с комиком Магомедом Муртазалиевым выдвинули предположение, что пришли последними. Еще Бузова им сказала: «Сегодня вы показали худший результат. Вам не обидно?». Однако ведущие обрадовали мужчин, отметив, что они седьмые.

А последними пришли к финишу Саша Савельева и Денис Клявер. Осознав, что она вынуждена покинуть проект, исполнительница разревелась.

«Очень обидно. Какая-то даже детская обида. Я так хотела еще пройти испытания, с ребятами пообщаться. Но я собой горжусь, потому что приобрела опыт. И увидела какие-то вещи, о существовании которых я подозревала, но по своей наивности не обращала на них внимания», — поделилась своими эмоциями артистка.

Клявер спокойнее уход из шоу. Со слов музыканта, как только человек привыкает к победе, он деградирует.

«Поражение делает тебя сильнее <...> Жалко, что мы выпали из этой движухи», — признался Денис.

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#шоу
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Психолог Вероника Степанова поставила Дане Милохину диагноз «умственная отсталость»
Психолог Вероника Степанова поставила диагноз Дане Милохину
04 мая 2025, 20:23

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

Популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину. «Заключение» специалиста приводит издание StarHit.
Степанова заявила, что у Милохина очевидно прослеживается «умственная отсталость» и есть небольшие «отголоски аутизма». Психолог предположила, что именно из-за этого Даню в детстве отдали в детский дом.

При этом, несмотря на поставленный «диагноз», Степанова назвала блогера талантливым. Она удивлена, что парень, вопреки ожиданиям, продолжает держаться на плаву и является достаточно популярным в своей сфере.

Психолог подчеркнула, что далеко не всем звёздам TikTok удаётся должно поддерживать интерес публики, но Милохин смог это сделать.

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*запрещён в РФ
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