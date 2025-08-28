Достижения.рф

Серийный налетчик на банки задержан в российском городе

МВД: Серийный налетчик на банки задержан в Новосибирске
В Новосибирске задержан подозреваемый в серийных ограблениях банков, сообщили в пресс‑службе регионального МВД.



Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой). По данным ведомства, днем 28 августа в полицию поступило сообщение о нападении на офис банка на улице Ватутина: неизвестный в маске, угрожая оружием, потребовал у кассира всю наличность и произвел выстрел в потолок. Злоумышленник похитил около семи миллионов рублей и скрылся с места преступления. Сведения о нападении были переданы всем нарядам полиции города.

Через несколько минут на улице подозреваемого в маске заметил оперативник уголовного розыска. Он вызвал подкрепление и продолжил наблюдение, после чего патрульно‑постовая служба задержала мужчину. При личном досмотре у него изъяли деньги и оружие.

Также установлена его причастность к ряду аналогичных преступлений на территории Новосибирска.

Никита Кротов

