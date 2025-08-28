Серийный налетчик на банки задержан в российском городе

28 августа 2025, 22:09

МВД: Серийный налетчик на банки задержан в Новосибирске

Фото: istockphoto/Chalabala

В Новосибирске задержан подозреваемый в серийных ограблениях банков, сообщили в пресс‑службе регионального МВД.