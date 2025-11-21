Серийный насильник-полицейский из Лондона получил новый тюремный срок

21 ноября 2025, 06:04

Экс-полицейский из Лондона получил пожизненное за изнасилование ребенка

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

В Лондоне бывший полицейский Дэвид Каррик получил пожизненный срок за сексуальные преступления, в том числе за изнасилование 12‑летней девочки и своей бывшей партнёрши. Об этом сообщило издание The Mirror.