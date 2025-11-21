Серийный насильник-полицейский из Лондона получил новый тюремный срок
В Лондоне бывший полицейский Дэвид Каррик получил пожизненный срок за сексуальные преступления, в том числе за изнасилование 12‑летней девочки и своей бывшей партнёрши. Об этом сообщило издание The Mirror.
Преступление против несовершеннолетней осужденный совершил в конце 1980‑х годов. Кроме того, суд установил, что Каррик неоднократно насиловал свою бывшую девушку.
Это не первое судебное решение в отношении преступника. В 2023 году мужчину уже приговорили к 36 пожизненным срокам после того, как он признал вину в 71 сексуальном преступлении. Среди них 48 эпизодов изнасилования 12 женщин и пять случаев растления ребёнка.
Потерпевшие оказались в шоке, узнав, что преступник всё это время работал в полиции. Новый приговор насильнику вынесли за преступления, которые ранее не были раскрыты.
Читайте также: