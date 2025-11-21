Около 13 человек отравились угарным газом на конференции ООН по климату в Бразилии

21 ноября 2025, 02:25

G1: 13 человек пострадали при пожаре на конференции ООН по климату в Бразилии

Фото: istockphoto / abadonian

В Бразилии на конференции ООН по климату произошёл пожар, в результате которого как минимум 13 человек отравились угарным газом. Об этом сообщил портал G1.