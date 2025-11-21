Около 13 человек отравились угарным газом на конференции ООН по климату в Бразилии
В Бразилии на конференции ООН по климату произошёл пожар, в результате которого как минимум 13 человек отравились угарным газом. Об этом сообщил портал G1.
Организаторы мероприятия рассказали, что возгорание удалось локализовать в течение шести минут. Однако нескольким участникам конференции потребовалась медицинская помощь. Всех людей, находившихся в зоне происшествия, оперативно эвакуировали.
В настоящее время выясняются причины пожара. Среди предполагаемых факторов, которые могли спровоцировать возгорание, специалисты называют несоблюдение температурного режима в павильонах, неисправность кондиционеров, а также возможное попадание воды на электроустановки.
