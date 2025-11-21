В Махачкале крупный пожар охватил кровлю здания
В Махачкале произошёл пожар в четырёхэтажном здании, построенном в 1933 году. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУ МЧС по Дагестану.
Огонь охватил кровлю сооружения на площади около 350 квадратных метров. По информации МЧС, спасатели успешно ликвидировали открытое горение. В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия.
В ведомстве отметили, что никто не пострадал. С первого этажа здания спасатели эвакуировали всех людей. К тушению пожара привлекли 35 человек и десять единиц техники.
Ранее пожар произошел на конференции ООН по климату в Бразилии. В результате возгорания минимум 13 человек пострадали, отравившись угарным газом.
