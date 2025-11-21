В Сингапуре воспитательница истязала младенцев
В Сингапуре воспитательницу обвинили в жестоком обращении с тремя детьми, находившимися под её присмотром, сообщает газета The Straits Times.
Инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Перед судом предстала 36‑летняя женщина, которая, как утверждает следствие, совершила ряд насильственных действий в отношении младенцев разного возраста.
Годовалого ребёнка она принудительно кормила до появления рвоты, а также наносила ему удары по лицу и спине. Другому младенцу воспитательница заткнула рот слюнявчиком и накрыла лицо одеялом. Еще одной жертвой стал 10-месячный мальчик, люльку с которым женщина бросила на пол.
В отношении подозреваемой выдвинули обвинения по трём пунктам в связи с нарушением Закона о детях и молодёжи. В случае признания женщины виновной ей могут назначить штраф в размере до 8 000 сингапурских долларов (около 490 тыс. рублей), либо отправить ее в тюрьму сроком до восьми лет.
