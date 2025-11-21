В Сингапуре воспитательница истязала младенцев

21 ноября 2025, 02:13

Straits Times: в Сингапуре воспитательница насильно кормила и избивала младенцев

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

В Сингапуре воспитательницу обвинили в жестоком обращении с тремя детьми, находившимися под её присмотром, сообщает газета The Straits Times.