Серийный убийца был хозяином продуктового магазина
В индийском штате Чхаттисгарх полиция арестовала 50-летнего владельца продуктового магазина Рамсахая Джайсвала из деревни Кхарве, который сознался в серии отравлений. Об этом стало известно 24 июня.
Как пишет The Times of India, за последние четыре месяца мужчина лишил жизни восьмерых односельчан. По словам задержанного, мотивами расправ стали денежные споры, насмешки со стороны соседей и разногласия по политическим вопросам. Одного из знакомых он отравил, заподозрив в занятии колдовством.
Для осуществления задуманного Джайсвал взял у соседа яд, якобы для борьбы с грызунами, и предварительно проверил его действие на бездомной собаке. Убедившись в эффективности препарата, он стал приглашать обидчиков к себе домой и подмешивать отраву в спиртные напитки.
Тревогу забили местные жители 6 июня, заметив, что все пострадавшие незадолго до ухудшения самочувствия посещали дом Джайсвала. Односельчане немедленно сообщили о своих подозрениях в полицию, после чего началось расследование.
По версии следствия, серия убийств прекратилась 14 апреля, когда последняя жертва выжила, и ее госпитализировали. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступлений.
Читайте также: