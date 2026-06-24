Серийный убийца был хозяином продуктового магазина

24 июня 2026, 21:16

The Times of India: В Индии владелец магазина был убийцей восьми человек

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В индийском штате Чхаттисгарх полиция арестовала 50-летнего владельца продуктового магазина Рамсахая Джайсвала из деревни Кхарве, который сознался в серии отравлений. Об этом стало известно 24 июня.