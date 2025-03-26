«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Заслуженный артист России Михаил Ефремов вначале апреля должен выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Однако многие деятели культуры сомневаются в том, что артист сможет вернуться в профессию.
Кинокритик Сергей Сычев в беседе с «Радио 1» заявил, что Михаил Ефремов однозначно сможет вновь появиться на сцене и экранах.
По словам кинокритика, никаких препятствий к возвращению Ефремова на сцену и экран нет.
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«А почему, собственно, он не может? В советское время огромное количество деятелей культуры отсидели гораздо дольше и в кошмарнейших условиях, потом вышли и продолжили свое творчество. Ничто не помешало. Примеров было масса: Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Параджанов», — прокомментировал он.
По словам кинокритика, никаких препятствий к возвращению Ефремова на сцену и экран нет.
«Люди понимают, что в такой ситуации, как он, очень многие могли бы оказаться. Люди ему сочувствуют, любят его и ждут возвращения на экран. Они соскучились по нему. Поэтому, я думаю, что предложений у Михаила будет много, вопрос, примет ли он их. Но то, что он востребован и по нему скучают, это совершенно точно», — заявил Сычев.
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Анастасия Панченко