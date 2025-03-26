«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран

Лариса Голубкина ворвалась в мир кино триумфально — после выхода «Гусарской баллады» вся страна знала её в лицо. Однако саму артистку внезапная популярность скорее напугала, чем порадовала. С детства она мечтала быть певицей, но судьба распорядилась иначе.