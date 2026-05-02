Серийный убийца из Ярославской области добивался смягчения пожизненного срока
Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, приговоренный к пожизненному сроку, через суд добивался смягчения наказания. Об этом говорится в судебных материалах, передает РИА Новости.
Заключенный исправительной колонии особого режима подал ходатайство о смягчении наказания. Суд постановил, что приговор от 2012 года был вынесен в соответствии с действующим законодательством и с тех пор не подвергался изменениям, которые могли бы смягчить наказание или улучшить положение осужденного. На основании этого суд отказал Громову в рассмотрении ходатайства. Решение вступило в законную силу.
Громова, известного как маньяк из Любима (город в Ярославской области), в 2012 году приговорили к пожизненному заключению. За шесть лет он убил трех своих сожительниц и мать одной из них в разных регионах России. Поиск преступника был затруднен из-за того, что Громов часто менял города и действовал скрытно. Позднее выяснилось, что в середине девяностых Громова осудили на десять лет за убийство другой женщины, предположительно, своей бывшей жены.
Как сообщал Следственный комитет РФ, злоумышленник использовал молоток, топор и портняжное шило. После задержания он активно сотрудничал со следствием и признался в преступлениях.
Читайте также: