Серийный убийца вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan
Серийный убийца «Домодедовский упырь» Иван Продан вышел на свободу и пропал, его могут объявить в федеральный розыск. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», вышел на свободу 20 апреля после 25 лет заключения в исправительной колонии в Мордовии. Маньяк, который на протяжении многих лет гипнотизировал и убивал своих жертв, не встал на учёт в отделе МВД и вскоре исчез. В настоящее время его местонахождение неизвестно, его могут объявить в федеральный розыск.
По данным канала, 56-летний Продан получил только паспорт, выданный ему в колонии за полгода до освобождения. Несмотря на наличие справки для получения СНИЛС и ИНН, он не явился в МФЦ, и с тех пор о нём ничего не известно. В какой регион он мог уехать после освобождения, неясно.
Продан родом из Молдавии, покинул страну в 1992 году. Он перемещался по России в поисках работы. На его счету числятся пять доказанных убийств и 17 изнасилований. Убивать Продан начал после того, как его бросила жена с дочерью. Одержимый местью к женщинам, мужчина стал нападать на случайных прохожих, используя гипноз для манипуляции жертвами.
Задержать Продана удалось благодаря школьнику Роману из подмосковного Видного, который обнаружил человеческую руку и сообщил об этом родителям. Местные жители с тревогой ожидали выхода маньяка из колонии, опасаясь его возможного возвращения к преступной деятельности. После приговора у него появился последователь — племянник Фёдор, который также был осуждён за аналогичные преступления и получил пожизненный срок.
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По данным канала, 56-летний Продан получил только паспорт, выданный ему в колонии за полгода до освобождения. Несмотря на наличие справки для получения СНИЛС и ИНН, он не явился в МФЦ, и с тех пор о нём ничего не известно. В какой регион он мог уехать после освобождения, неясно.
Продан родом из Молдавии, покинул страну в 1992 году. Он перемещался по России в поисках работы. На его счету числятся пять доказанных убийств и 17 изнасилований. Убивать Продан начал после того, как его бросила жена с дочерью. Одержимый местью к женщинам, мужчина стал нападать на случайных прохожих, используя гипноз для манипуляции жертвами.
Задержать Продана удалось благодаря школьнику Роману из подмосковного Видного, который обнаружил человеческую руку и сообщил об этом родителям. Местные жители с тревогой ожидали выхода маньяка из колонии, опасаясь его возможного возвращения к преступной деятельности. После приговора у него появился последователь — племянник Фёдор, который также был осуждён за аналогичные преступления и получил пожизненный срок.
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Дарья Осипова