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В поселке Краснобродский Кемеровской области сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку. Об этом проинформировала пресс-служба СУСК по региону.
Сообщается, что инцидент произошел по улице Грибной в пгт Краснобродский. Девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала собака. Ребенок получил раны от которых скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые судебные экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Помимо этого, организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных.
Ранее сообщалось, что труп взрослого мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Иных подробностей не приводится.
До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
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Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые судебные экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Помимо этого, организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных.
Ранее сообщалось, что труп взрослого мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Иных подробностей не приводится.
До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
Читайте также:
Момент взрыва из-за химического опыта в детском лагере под Тулой попал на видео
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Мигрант надругался над школьницей в столичном аквапарке и был задержан
Дарья Осипова