Серийный убийца заразился опасной инфекцией в психбольнице
Известный как «кубанский Чикатило» Леван Ароян попал в новости снова. Серийный убийца, убивший не менее 15 женщин, подхватил серьезную инфекцию в психиатрической больнице. По информации Telegram-канала SHOT, его поместили в одно из самых удаленных медицинских учреждений Краснодарского края.
Сейчас 55-летний Ароян находится в психбольнице №2 в поселке Новый. За 21 год принудительного лечения его состояние только ухудшилось. Маньяк страдает параноидной шизофренией и остается невменяемым. Недавно он заразился протозойной инфекцией, что представляет опасность для его здоровья. Болезнь может привести к сепсису и смерти при слабом иммунитете. Врачи уже начали курс лечения.
Леван — сын известного кубанского бизнесмена Вахтанга Арояна, который основал компанию «Крайбыткомплект» в 90-е годы. С детства у юноши проявлялись психопатические наклонности, а шизофрению диагностировали еще в школе. Первое убийство он совершил в 1996 году, охотясь на молодых девушек. Убийца оставлял на телах жертв метки — круги с полосами. Перед нападениями он предлагал жертвам секс за деньги, обещая не причинять вреда.
Вахтанг Ароян скончался в 2022 году. Он оставался единственным, кто верил в возможность реабилитации сына.
