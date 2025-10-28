Серийный убийца заразился опасной инфекцией в психбольнице

28 октября 2025, 09:32

«Кубанский Чикатило» Леван Ароян заразился опасной инфекцией в психбольнице

Фото: iStock/Berkut_34

Известный как «кубанский Чикатило» Леван Ароян попал в новости снова. Серийный убийца, убивший не менее 15 женщин, подхватил серьезную инфекцию в психиатрической больнице. По информации Telegram-канала SHOT, его поместили в одно из самых удаленных медицинских учреждений Краснодарского края.