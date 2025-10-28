Десять человек пострадали в ДТП в российском регионе
Десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МВД по республике.
Авария произошла на 770-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе. Предварительно, 62-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семерых из них госпитализировали. Точные причины и обстоятельства выясняют в полиции.
