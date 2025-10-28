Десять человек пострадали в ДТП в российском регионе

28 октября 2025, 08:13

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Туве

Фото: iStock/maxim4e4ek

Десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МВД по республике.