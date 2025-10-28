В Боливии автобус с пассажирами рухнул в пропасть, погибли 16 человек

28 октября 2025, 06:37

Около 16 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в Боливии

Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

В боливийском департаменте Кочабамба при аварии с участием автобуса погибли не менее 16 человек. Об этом пишет местное издание El Deber со ссылкой на полицию.