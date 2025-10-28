В Боливии автобус с пассажирами рухнул в пропасть, погибли 16 человек
В боливийском департаменте Кочабамба при аварии с участием автобуса погибли не менее 16 человек. Об этом пишет местное издание El Deber со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл, когда автобус сорвался с дороги и упал в глубокий овраг. По имеющимся сведениям, транспортное средство следовало по маршруту между населёнными пунктами Кильякольо и Индепенденсия.
Водителя автобуса здержали правоохранительные органы. По мнению полицейских, причиной аварии могло стать превышение скорости, из-за которого шофер не справился с управлением на повороте.
Ранее в Приморском крае произошла авария с участием международного автобуса и трактора. Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.
