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Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой

25 декабря 2023, 17:31
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева, об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.


Отмечается, что Журавлёва признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно об аресте самого скандального участника эпатажной вечеринки. В Москве задержали рэпера Vasio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришёл на праздник к Ивлеевой в одном носке, который прикрывал его половой орган. Больше никакой одежды на Vasio не было. Его также признали виновным по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.

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#суд
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#наказание
#шоу
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Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори
25 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/ABGlavin

Юридический факультет Московского государственный университет имени М. В. Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори, текст официального приказа публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В тексте приказа сообщается, что помимо юридического факультета, на карантин пришлось также закрыть высшую школу аудита, которая находится в том же здании.

Карантин пришлось объяснить после того, как корь была обнаружена у одного из студентов юрфак.

Отмечается, что студенты будут находиться на дистанционном обучении до 11 января 2024 года.

При этом, в СМИ напомнили, что с 25 декабря в Московском государственном университете началась зачётная сессия. Каким образом она будет проводиться в условиях карантина — студентам пока не сообщили.

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#университет
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Футболист «Зенита» Адамов едва не пострадал при взрыве в доме в Сочи
25 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/Kileman

Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи, так как его квартира находилась рядом с той, где произошел взрыв. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
Напомним, взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.

По информации Baza, в доме, где прогремел взрыв находится квартира вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Она располагается рядом с той, где и произошел взрыв. В квартире футболиста выбило дверь и окна. В этот момент он с семьей был дома, они чудом не пострадали. После происшествия вся семья спортсмена отправились ночевать к одному из сотрудников ФК «Сочи».

По предварительным данным, взрыв возник из-за утечки бытового газа. Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.

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#дома
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Актриса из сериала «Сердце матери» приняла участие массовой оргии в столичной сауне
Актриса из сериала «Сердце матери» приняла участие в массовой оргии
25 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/fergregory

Российская актриса сериала «Сердце матери» 48-летняя Галина Васютичева приняла участие в массовой оргии в столичной сауне. Об этом пишет Mash.
Напомним, в Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе.

Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки. Всего в массовой оргии приняли участие более 30 человек. Они задержаны.

Среди любителей группового секса оказалась и актриса сериала «Сердце матери» 48-летняя Галина Васютичева. Она также снималась в таких сериалах как «Прокурорская проверка», «Москва. Три вокзала», «Особый случай», «Не ври мне» и других. На нее и ее партнеров по сексуальному мероприятию завели административные дела за мелкое хулиганство.

По предварительным данным, участники свингер-вечеринки состояли в тематическом закрытом чате.

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Писатель Быков* обжаловал в суде штраф за отсутствие плашки иноагента
25 декабря 2023, 16:35

Фото: iStock/Zolnierek

Писатель Дмитрий Быков* обжаловал очередной штраф, который ему присудили за неуказание статуса иностранного агента при публикации информации в интернете, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
По информации СМИ, штраф в отношении Быкова* был присуждён, когда писатель опубликовал пост в Telegram-канале, не указав, что информация распространена иностранным агентом. За это Быкову* назначили штраф размером в 40 тысяч рублей.

После этого представитель Быкова* обратился в суд с жалобой следующего содержания «с учетом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью».

Ранее Быков*, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Стояновым, заявил, что готов отправлять деньги на помощь Вооружённым силам Украины.

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МВД: На мужчину, который устроил поножовщину в метро Москвы, завели дело
25 декабря 2023, 16:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В отношении мужчины, который устроил поножовщину в вагоне столичного метро, возбудили уголовное дело, об этом сообщает «МВД медиа».
По информации СМИ, 24 декабря около 15:00 пассажир поезда фиолетовой ветки московского метро ехал от станции «Китай-города» до «Пушкинской». Он находился в нетрезвом состоянии, когда у него завязался словесный конфликт с двумя другими пассажирами. В определённый момент он выхватил из кармана нож и ранил своего оппонента.

«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщается на сайте официального СМИ ведомства.

Отмечается, что пострадавшего мужчину осмотрели врачи, его жизни ничего не угрожает.

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В Санкт-Петербурге задержали четырех подростков, напавших на курьера
25 декабря 2023, 15:58

Фото: istock / artolympic

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подростков по подозрению в избиении курьера. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МВД России.

Днем 25 декабря стало известно, что на Витебском проспекте возле 47 дома подростки в лицо курьеру распылили газ, а затем побили. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали, а полицейские начали поиск нападавших.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и доставили в полицию четверых молодых людей в возрасте 14-15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей трёх опекаемых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хулиганство
#полицейские
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#подростки
#уголовное дело
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Суд Барнаула взыскал 2 млн рублей с курьеров мошенников
25 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Суд Барнаула вынес обвинительный приговор по уголовному делу двух курьеров телефонных мошенников, с них взыскали 2 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пенсионеры России», осуждённые приезжали к обманутым пенсионерам домой и забирали у них деньги на якобы «помощь родственникам, попавшим в беду». Всего жертвами мошеннической схемы стали 12 человек, а ущерб каждого из них составил от 75 до 415 тыс. рублей.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, что мошеннические схемы модернизируются, и в этом году аферисты не просто активно вымогают деньги, но и склоняют жертв к взятию кредитов и продаже имущества.

«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#суд
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В Москве более 30 человек устроили массовую оргию в сауне ТЦ «Фэвори»
В Москве задержан 31 человек за участие в массовой оргии в сауне
25 декабря 2023, 15:45

Фото: iStock/Rawf8

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, массовый групповой секс устроили в сауне, которая располагается в ТЦ «Фэвори» в Южнопортовом районе Москвы. Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки.

Всего в массовой оргии принял участие 31 человек. Все они задержаны. 10 из них пытались оказать сопротивление. Против них составлены протоколы за мелкое хулиганство. При этом одного участника секс марафона поместили в спецприемник на 15 суток за агрессивное поведение.

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#люди
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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа
25 декабря 2023, 15:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Оппозиционного политика Алексея Навального* нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, Алексей Навальный* отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы, а в 22 декабря должно было состояться заседания Владимирского областного суда по трём апелляционным жалобам Навального*. Однако, заседание было отменено, поскольку заключённого не смогли найти.

25 декабря адвокат Навального* сообщил, что политик находится в ИК-3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, с Навальным* всё в порядке. Других подробностей состояния заключённого он не привёл.

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*включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
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