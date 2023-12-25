Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой

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Суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева, об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Отмечается, что Журавлёва признали виновным по статье о мелком хулиганстве.
Ранее стало известно об аресте самого скандального участника эпатажной вечеринки. В Москве задержали рэпера Vasio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришёл на праздник к Ивлеевой в одном носке, который прикрывал его половой орган. Больше никакой одежды на Vasio не было. Его также признали виновным по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.
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«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
Ранее стало известно об аресте самого скандального участника эпатажной вечеринки. В Москве задержали рэпера Vasio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришёл на праздник к Ивлеевой в одном носке, который прикрывал его половой орган. Больше никакой одежды на Vasio не было. Его также признали виновным по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.
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Евгения Парфентьева