Серия взрывов прогремела в Дубае
Иранские вооруженные силы атаковали международный финансовый центр в Дубае. Об этом проинформировал Телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, по зданию ударил беспилотник. Но появившихся в соцсетях кадрах видно, как над городом поднимается густой черный дым.
Кроме того, ряд СМИ сообщает об ударе по пляжу Джумейра. Местные власти пока никак не комментировали эти сведения.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке, в том числе расположенные в странах Персидского залива.
