Французский солдат погиб при атаке БПЛА на военную базу в Ираке

13 марта 2026, 05:56

Макрон сообщил о гибели французского солдата в Ираке

Фото: iStock/TexBr

Один французский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на военную базу в районе города Эрбиль (Ирак). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.





Погибшим является старший прапорщик Арно Фрион из 7‑го альпийского батальона егерей. В своем заявлении глава государства подчеркнул, что французские силы в Ираке не должны быть мишенью из-за боевых действий в соседней стране.



«Это нападение на наши силы, участвующие в борьбе с ИГИЛ* с 2015 года, неприемлемо. Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать подобные нападения», — заявил Макрон.