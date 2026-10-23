Жителей Кульских островов напугали подземные толчки
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи побережья южных Курил — его почувствовали жители острова Шикотан. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно‑Сахалинск» Елена Семёнова.
По данным специалиста, подземные толчки произошли 23 октября в 04:21 по местному времени (20:21 мск четверга). Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 34 километрах северо‑западнее села Малокурильское на Шикотане. Очаг находился на глубине 63 километров под морским дном.
Сила толчков на острове достигла четырёх баллов. При этом угрозу цунами сейсмологи не зафиксировали.
Ранее мощное землетрясение произошло в Китае. Жертвами природного катаклизма стали как минимум 16 человек.
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