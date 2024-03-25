Серия взрывов прозвучала в Ростовской области

Фото: iStock/dzika_mrowka
В Новочеркасске Ростовской области прозвучало два взрыва. Об этом сообщил глава местной администрации.
Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Над городом работали системы ПВО, сообщают власти.
Прежде сообщалось о возгорании на районной электростанции Новочеркасска. Причины пожара не названы, однако жители региона предполагают, что этому могли способствовать беспилотники, обломки которых упали нп ГРЭС.
Губернатор области Василий Голубев подтвердил информацию об атаке. По его словам, обломки ракет упали в поле, жертв нет.
Читайте также:
В Курской области после атаки БПЛА горит сельхозпредприятие
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ
Прежде сообщалось о возгорании на районной электростанции Новочеркасска. Причины пожара не названы, однако жители региона предполагают, что этому могли способствовать беспилотники, обломки которых упали нп ГРЭС.
Читайте также:
В Курской области после атаки БПЛА горит сельхозпредприятие
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ
Анастасия Хохлова