Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ

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Российские беспилотники успешно обнаруживают и поражают лучшие оружие и технику ВСУ, об этом пишет Forbes.
«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Forbes объяснили, что беспилотный летательные аппараты ВС РФ обнаруживают украинскую технику глубоко за линией боевого соприкосновения, а затем наносят на ней удары.
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