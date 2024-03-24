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Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ

24 марта 2024, 09:51
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники успешно обнаруживают и поражают лучшие оружие и технику ВСУ, об этом пишет Forbes.
«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Forbes объяснили, что беспилотный летательные аппараты ВС РФ обнаруживают украинскую технику глубоко за линией боевого соприкосновения, а затем наносят на ней удары.


Автор материала подчеркнул, что в последнее время российским БПЛА удалось уничтожить лучшие образцы оружия и техники ВСУ, в том числе те, что были предоставлены Киеву западными союзниками.

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Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
24 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости, что ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.
Отмечается, что в ходе атаки российские войска поразили два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю. По словам Лебедева, определить цели для удара армии России помогли сообщения его агентуры из Одессы.

Подпольщик отметил, что, скорее всего, противник бил по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами. Он также добавил, что российские военнослужащие провели качественную и быструю работу.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.

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В Польше заявили, что воздушное пространство республики нарушила ракета ВС РФ
24 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/bpawesome

В Польше заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила российская ракета, об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.
«В 04:23 (06:23 по московскому времени) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации», — сообщается в заявлении.

По информации польской стороны, российская ракета якобы провела в воздушном пространстве страны 39 секунд, а затем покинула его. Всё это время за полётом объекта наблюдали радиолокационные системы.

Однако, никаких подтверждений этим заявлениям польская сторона не приводит.

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#ракета
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МО РФ сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
24 марта 2024, 08:37

Фото: iStock/e-crow

Силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, атака произошла около 23:00 мск. При этом российская система ПВО перехватила двенадцать беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, в том числе над Брянской областью, Белгородской, Воронежской и ещё один над Саратовской.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
Меркурис: Россия нанесла самые мощные удары за все время конфликта
24 марта 2024, 06:43

Фото: iStock/bpawesome

Масштабная атака России на военные и энергетические объекты Украины утром 22 марта была самой крупной и технически сложной из всех спецопераций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году», – отметил эксперт.

По его мнению, российская атака включала в себя хитроумную комбинацию беспилотников и ракет. Меркурис пояснил, что массовое использование высокоманевренных беспилотников сбило с толку украинских зенитчиков, и техника ВСУ подверглась тотальной атаке российских средств РЭБ.

Меркурис отметил, что общее ослабление сети ПВО Украины также внесло значительный вклад в успех атаки. Как отметил аналитик, за последние недели российские войска уничтожили несколько ЗРК Patriot и С-300 на линии фронта.

«Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу», – заключил Меркурис.

Ранее в Киеве и Львове раздалась серия мощных взрывов. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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#всу
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#киев
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#львов
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В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов
«Страна»: в Киеве и Львова прогремел ряд мощных взрывов
24 марта 2024, 06:35

Фото: iStock/GordonImages

Ряд мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».
По данным того же издания, взрывы также были слышны во Львове на западе Украины.

Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что в центральных районах украинской столицы прозвучало не менее трех сильных звуков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) города находится в рабочем состоянии.

Ранее была объявлена тревога на всей территории Украины.

До этого были зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и Херсоне, подконтрольном ВСУ.

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#киев
#львов
#всу
#херсонская область
#кривой рог
#взрывы
#воздушная тревога
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На всей Украине объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
24 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне.

До этого, утром 22 марта, в городе Запорожье был зафиксирован удар по самой мощной гидроэлектростанции Украины – Днепровская ГЭС. В результате этого электростанция была полностью остановлена.

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#херсонская область
#запорожская область
#днепровская гэс
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В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области третий раз за ночь прогремели взрывы
24 марта 2024, 05:35

Фото: iSotck/maki_shmaki

В Кривом Роге Днепропетровской области Украина раздались взрывы в третий раз ночь, передает портал «Слово и Дело».
Городские власти пока не сделали заявления.

Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщал украинский информационный портал Strana.ua.

До этого украинские власти сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
#херсонская область
#всу
#кривой рог
#украина
#киев
#ракетный удар
#взрыв
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Российская армия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ
Минобороны РФ: Российские военные ликвидировали две пусковые установки С-300 ВСУ
24 марта 2024, 05:07

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что также были атакованы радиолокационная станция П-18, радиолокатор подсвета и наблюдения, а также пункт временного размещения иностранных наемников.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ запустили за сутки 135 снарядов в сторону региона.

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#минобороны рф
#всу
#ракетный удар
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#вс рф
#сво
#украина
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки ударили по региону 135 снарядами
24 марта 2024, 00:55

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 135 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщает в своем Telegram-канале представительство региона Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в регионе.
Уточняется, что было зафиксировано 44 артиллерийских обстрела, 26 из них – на горловском направлении. По данным агентства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее, в ночь на воскресенье , 24 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских ракет над Белгородом и Белгородской областью. Два человека, девушка и молодой человек, получили ранения и были госпитализированы.

Также массированные обстрелы были зафиксированы в Севастополе, в результате их осколочное ранение получил ребенок.

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