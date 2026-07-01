Серкана Болата посадили в тюрьму за обман жительницы Кубани на 3 млн рублей
Гражданин Нигерии получил три с половиной года колонии общего режима за мошенничество с жительницей Кубани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жертва перевела ему более трёх миллионов рублей.
Два года назад Айро Чинеду Эммануэль познакомился с девушкой из Краснодара в соцсетях. Аферист с помощью нейросетей выдал себя за турецкого актёра Керема Бюрсина (исполнителя роли Серкана Болата) и пообещал фанатке приехать в Россию.
Для этого он попросил у неё крупную сумму. Девушка переводила деньги якобы менеджеру артиста за безопасность, конфиденциальность и миграционные вопросы. Обналиченные средства нигериец получил через московские банкоматы с помощью знакомых, которые не знали об афере.
Правоохранители задержали злоумышленника, но тот отрицал общение с потерпевшей и заявил, что деньги якобы предназначались его семье в Африке. Суд признал его виновным и обязал выплатить компенсацию в размере трёх миллионов рублей.
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