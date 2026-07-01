Серкана Болата посадили в тюрьму за обман жительницы Кубани на 3 млн рублей

01 июля 2026, 14:46

Нигериец с нейросетями выдал себя за Серкана Болата и обманул жительницу Кубани

Фото: Istock/vladans

Гражданин Нигерии получил три с половиной года колонии общего режима за мошенничество с жительницей Кубани. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жертва перевела ему более трёх миллионов рублей.