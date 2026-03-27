Достижения.рф

Москвича арестовали за слишком громкое выяснение отношений с девушкой

Фото: Istock/kieferpix

Суд в Москве назначил местному жителю 10 суток ареста за слишком громкое выяснение отношений с девушкой в подъезде жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл в доме на проезде Серебрякова на востоке столицы. Мужчина устроил скандал со своей возлюбленной в подъезде. Во время ссоры он использовал нецензурную лексику и вёл себя шумно, чем мешал отдыхать соседям.

Жильцы дома не выдержали громкого разбирательства и вызвали полицию. В суде москвич попытался переложить вину на девушку и заявил, что инициатором конфликта выступал не он, а его спутница.

Однако действия гражданина сочли нарушением общественного порядка и квалифицировали их как мелкое хулиганство. По итогам рассмотрения дела суд отправил правонарушителя в спецприёмник на 10 суток.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0