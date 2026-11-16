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Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Сахалинской области

СК расследует гибель женщины и ребёнка в пожаре на Сахалине
Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Поронайске следователи выясняют обстоятельства трагедии, унёсшей жизни женщины и ребёнка. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ведомства.



По данным Поронайского межрайонного следственного отдела СУ СК России, 16 ноября 2026 года при тушении пожара в квартире дома на улице Сахалинской спасатели обнаружили тела взрослой женщины и пятилетнего ребёнка. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Для установления точных причин гибели людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следственные органы проводят проверку.

Ранее при схожих обстоятельствах погиб мужчина в Ленинградской области. Жертва задохнулась угарным газом в горящем доме.

Александр Огарёв

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