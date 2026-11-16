Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Сахалинской области

16 ноября 2026, 00:58

СК расследует гибель женщины и ребёнка в пожаре на Сахалине

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Поронайске следователи выясняют обстоятельства трагедии, унёсшей жизни женщины и ребёнка. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ведомства.