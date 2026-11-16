Ракета конкурентов Илона Маска взорвалась сразу после старта

16 ноября 2026, 00:49

В США ракета с 40 спутниками на борту взорвалась после старта

Фото: iStock/Alexyz3d

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance потерпела аварию вскоре после старта с космодрома на мысе Канаверал. Инцидент произошёл примерно через 10 минут после взлёта, пишет Reuters.