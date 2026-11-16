Ракета конкурентов Илона Маска взорвалась сразу после старта
Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance потерпела аварию вскоре после старта с космодрома на мысе Канаверал. Инцидент произошёл примерно через 10 минут после взлёта, пишет Reuters.
В результате крушения не удалось вывести на орбиту 40 интернет‑спутников проекта Amazon Leo. Этот проект призван стать конкурентом сети Starlink Илона Маска. В дальнейшем Amazon планирует развернуть группировку из порядка 3300 спутников для предоставления услуг широкополосного интернета.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать сбой в работе верхней ступени Centaur. Точные причины инцидента пока не установлены — компания ULA приступила к расследованию. Неудача способна оказать влияние как на график развёртывания спутниковой группировки Amazon Leo, так и на программу будущих государственных и военных космических запусков в США.
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