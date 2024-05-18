Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение

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Суд в Москве вынес обвинительный приговор бывшему командиру взвода сержанту Дмитрию Лобовикову, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как удалось установить, 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, сержант Лобовиков ворвался в казарму к спящим военным, выдернул кольцо из гранаты РГД-5 и предложил одному из подчинённых вставить кольцо назад. Подчинённый ответил Лобовикову, что не знает, как это сделать. Тогда сержант вышел в коридор и швырнул гранату в соседнюю комнату. От взрыва и пожара погибли семь человек.
Отмечается, что преступление Лобовиков совершил в состоянии алкогольного обвинения.
17 мая 2024 присяжные Второго Западного окружного военного суда Лобовикова виновным. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Отмечается, что преступление Лобовиков совершил в состоянии алкогольного обвинения.
17 мая 2024 присяжные Второго Западного окружного военного суда Лобовикова виновным. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Евгения Парфентьева