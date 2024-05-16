Суд передал акции Климовского патронного завода государству

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Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность по требованию Генпрокуратуры России. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением суда
Акции КСПЗ, которые до этого принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, находящегося сейчас в розыске и скрывающегося за рубежом, передадут Росимуществу.
В документах отмечается, что владельцами акций завода являлись Хорхе Портилья-Сумин, Светлана Косорукова, Михаил Гимбатов, Игорь Пивоваров, Максим Черных, Марина Сахарова, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Стоит отметить, они не согласились с решением суда и уже обжаловали решение.
Собеседник издания также рассказал о параллельном ведении расследования в отношении лиц, причастных к хищению акций предприятия в период с 2002 по 2010 годы.
Ранее сообщалось, что защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В документах отмечается, что владельцами акций завода являлись Хорхе Портилья-Сумин, Светлана Косорукова, Михаил Гимбатов, Игорь Пивоваров, Максим Черных, Марина Сахарова, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Стоит отметить, они не согласились с решением суда и уже обжаловали решение.
Собеседник издания также рассказал о параллельном ведении расследования в отношении лиц, причастных к хищению акций предприятия в период с 2002 по 2010 годы.
Ранее сообщалось, что защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак