Сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась

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В Прикамье сестра участника СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась. Об этом сообщает KP.RU.
Отмечается, что мать погибшего военного получила в качестве компенсации 1,2 миллиона рублей. Однако вскоре после похорон деньги с карты пропали. Тем времен дочь приобрела два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре смартфона и сварочный аппарат. Также она досрочно выплатила кредит.
Женщина, потерявшая сына, написала заявление в полицию. Выяснилось, что её дочь установила на свой телефон банковское приложение, авторизировалась по номеру карты матери и получила доступ к её личному кабинету. В результате через эту схему она вывела с карты все средства.
Суд вынес приговор девушке о лишении свободы на срок два года условно.
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Женщина, потерявшая сына, написала заявление в полицию. Выяснилось, что её дочь установила на свой телефон банковское приложение, авторизировалась по номеру карты матери и получила доступ к её личному кабинету. В результате через эту схему она вывела с карты все средства.
Суд вынес приговор девушке о лишении свободы на срок два года условно.
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Анастасия Чинкова