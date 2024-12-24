Боец СВО получил гитару с автографом Майданова после обращения на прямую линию

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Доброволец с позывным Кот из Казахстана получил гитару с автографом артиста Дениса Майданова. Инструмент доставили в зону СВО активисты Народного фронта в Запорожской области, заявили в пресс-службе организации.
Отмечается, что сослуживец Кота, ветеран СВО обратился с просьбой подарить его товарищу гитару с автографом одного из его любимых исполнителей в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Кот рассказал, что пошёл на фронт добровольцем, поскольку понял, что его таланты и навыки понадобятся для достижения победы. Сам он живёт в Казахстане, но поехал на СВО ради победы.
Боец также поделился, что с самого детства увлекался музыкой. А первую гитару приобрёл на накопленные деньги в 14 лет. В 18 уже играл в рок-группах и сейчас не забрасывает любимое дело. Однако на передовой у него не было гитары.
Доброволец поблагодарил за новогодний подарок президента России Владимира Путина, активистов Народного фронта и заслуженного участника России, участника «Команды Путина» Дениса Майданова.
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Кот рассказал, что пошёл на фронт добровольцем, поскольку понял, что его таланты и навыки понадобятся для достижения победы. Сам он живёт в Казахстане, но поехал на СВО ради победы.
Боец также поделился, что с самого детства увлекался музыкой. А первую гитару приобрёл на накопленные деньги в 14 лет. В 18 уже играл в рок-группах и сейчас не забрасывает любимое дело. Однако на передовой у него не было гитары.
Доброволец поблагодарил за новогодний подарок президента России Владимира Путина, активистов Народного фронта и заслуженного участника России, участника «Команды Путина» Дениса Майданова.
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Анастасия Чинкова