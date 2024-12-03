Сестра отца погибших под Красноярском детей опровергает результаты экспертизы

Фото: прокуратура Красноярского края
Сестра мужчины, четверо детей которого погибли от отравления в Красноярском крае, опровергает результаты экспертизы и считает, что ее брата сделали «козлом отпущения». По ее мнению, необходимая экспертиза и вовсе не была проведена после трагедии.
«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — поделилась она в беседе с RT.Тем временем и сам отец заявляет, что не согласен с результатами экспертизы. По его словам, он действительно распылял дихлофос незадолго до трагедии, но не верит, что это средство стало причиной гибели его детей.
«В целом не согласен, что это дихлофос. Потому что, ну что это, надо дихлофосом всю хату залить? Я вообще с экспертизой не согласен, что это дихлофос», — подчеркнул Дмитрий Виноградов в разговоре с «Известиями».Напомним, как сообщал ранее областное управление СК РФ, причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.
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