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Отцу отравившихся дихлофосом детей в Красноярском крае предъявили обвинение

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Отцу насмерть отравившихся от дихлофоса четверых детей в Красноярском крае предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный СУСК РФ.
«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что 20 сентября мужчина распылил по квартире средство от насекомых. Однако он не выполнил рекомендации производителя средства о длительном проветривании и влажной уборке и пустил детей в дом, где еще и покормил их.



Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он не задержан.

Накануне в СК заявили, что глава семейства неаккуратно распылил по дому дихлофос, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Это и стало причиной смерти всех четверых детей.

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.

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«68 визитов в бордель»: священник оказался частым клиентом нелегального салона
Пастор из Пенсильвании посещал бордель, замаскированный под массажный салон
03 декабря 2024, 06:52

Фото: iStock/Nastco

В США, штат Пенсильвания, полиция арестовала пресвитерианского пастора Стивена Р. Мелтона, который оказался клиентом нелегального борделя, замаскированного под массажный салон.
По данным следствия, о которых сообщает The Mirror US, пастор посещал бордель не менее 68 раз, а работницы салона были жертвами торговли людьми.

Расследование началось после закрытия двух массажных салонов в рамках кампании по борьбе с трафиком. Внимание полиции привлекло то, что одну из работниц салона заметили в автомобиле пастора.

На допросе Мелтон признался в оплате сексуальных услуг и сообщил, что подозревал эксплуатацию женщин, живущих и работающих в салоне. Он заявил, что пытался помочь им, принося еду и одежду.

Пастор был освобожден под залог в размере 10 тысяч долларов, а предварительное слушание по делу назначено на 15 января.

Ранее «Радио 1» писало о том, как родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии.

При этом в штате Раджастхан в Индии произошел другой инцидент, связанный со священнослужителем. В октябре стало известно, что священник, который пообещал прихожанке решить проблемы с мужем, изнасиловал её.

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#полиция
#расследование
#сша
#священник
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Тигр растерзал молодую девушку на глазах у фермеров
Тигр растерзал 21-летнюю девушку на хлопковом поле в Индии
03 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Anupam Roy

В штате Телингана в Индии тигр напал на 21-летнюю девушку Морле Лакшми, работающую на хлопковом поле.
Нападение произошло утром 29 ноября недалеко от деревни Ганнарам на глазах других фермеров, которые подняли тревогу. Тигр убежал в лес, но спасти девушку не удалось, сообщает India New England News.

Возмущенные жители деревни отнесли тело к зданию департамента лесного хозяйства и устроили сидячую забастовку, требуя немедленных мер по отлову хищников. Чиновники сообщили, что в районе недавно было замечено несколько тигров, вероятно, пришедших из соседнего штата Махараштра. Жители связывают нападение с тем же тигром, который ранее задрал теленка и ранил несколько коров.

Для поимки хищников власти обратились за помощью в Национальное управление по защите тигров и Институт дикой природы Индии. В настоящее время за тиграми ведется наблюдение с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в индийском штате Уттар-Прадеш поймали тигра, который за два месяца съел десять человек в районе тигриного заповедника Пилибхит. Агрессивное животное сумела выследить и усыпить специальная команда звероловов из заповедника.

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В Германии вынесли приговор за двойное убийство украинцев на автовокзале

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#лес
#нападение
#жители
#тигры
#индия
#смерть
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В Германии вынесли приговор за двойное убийство украинцев на автовокзале
В Германии четыре подростка были осуждены за убийство украинских спортсменов
03 декабря 2024, 06:06

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в немецком Эссене приговорил четверых подростков к срокам от 8,5 до 10 лет лишения свободы за убийство двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в феврале этого года, передает журнал Stern.
Преступление произошло 10 февраля, когда спортсмены, направляясь в Дюссельдорф, остановились на автовокзале. Их окружили и избили, а один из нападавших, 15-летний подросток, нанес ножевые ранения.

Один из баскетболистов умер в больнице в день нападения, второй скончался спустя 10 дней от осложнений. Суд не подтвердил версию прокуратуры о том, что мотивом нападения стала их национальность.

«Теперь четверо обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних за совместное двойное убийство», — уточняет издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса.
Обвиняемые, которым на момент преступления было от 14 до 16 лет, договорились заранее спровоцировать конфликт, однако баскетболисты повода не давали.

Ранее «Радио 1» писало о смертельном ДТП на Сахалине.

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#суд
#преступление
#убийство
#подросток
#конфликт
#спортсмены
#национальность
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Аварийное отключение электроэнергии оставило без света 12 улиц в Краснодаре
03 декабря 2024, 03:34

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Ночью 3 декабря в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались 12 улиц, включая 1 Мая, Фадеева, Ярославскую и другие.
Пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщила ТАСС, что причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате аварии отключились подстанция «ПШ-303» и 20 трансформаторных подстанций.

На месте работают аварийные бригады, занимающиеся устранением неисправности. Жителям рекомендовано ожидать восстановления электроснабжения.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам пообещали построить в Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.

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#отключение
#служба
#инцидент
#электричество
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Смертельное ДТП на Сахалине: появились фото с места столкновения
В Углегорске ДТП унесло жизни двух человек, еще трое пострадали
03 декабря 2024, 02:59

Фото: istockphoto / Motortion

В ночь на 3 декабря в Углегорске произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли и трое получили травмы.
Авария случилась на выезде из райцентра рядом со строящейся автозаправочной станцией, где к 2025 году планируется установка газового заправщика. По информации, опубликованной в Telegram-канале «Новости Углегорска», легковой автомобиль столкнулся с припаркованным КамАЗом.

Первоначально сообщалось об одном погибшем, но позже ГИБДД уточнила, что жертвами аварии стали двое, остальные пострадавшие были доставлены в больницу с серьезными травмами. «Новости Углегорска» также выложили в своем канале фотографии с места происшествия.


Обстоятельства трагедии выясняются.

Поздним вечером 2 декабря на 36 км внутренней стороны МКАД произошло сразу два ДТП с участием пяти автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения на участке протяженностью 3 километра.

Ранее «Радио 1» сообщало, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.

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Стало известно о двух ДТП на МКАД с участием пяти автомобилей
На 36-ом километре МКАД случилось два ДТП с участием пяти автомобилей
03 декабря 2024, 02:26

Фото: iStock/Anton Novikov

На 36 км внутренней стороны МКАД 2 декабря произошло сразу два ДТП с участием пяти автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения на участке протяженностью 3 километра.
Пресс-служба Дептранса в своем Telegram-канале порекомендовала водителям выбирать пути объезда, пока оперативные службы работают на месте, выясняя причины аварий. На момент происшествия информация о пострадавших уточнялась.

Позже, около 12 часов ночи по московскому времени, представители Дептранса сообщили, что движение на проблемном участке было полностью восстановлено.

Также известно, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.

Ранее «Радио 1» передавало, что столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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#происшествия
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#информация
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СК проверит затопленный нечистотами вековой дом в Нижегородской области
Глава СК Бастрыкин приказал проверить залитый стоками вековой дом в Балахне
02 декабря 2024, 21:59

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Здание построили еще в конце 1920-х годов, его канализация изношена, а с заменой не спешат. Трубы не выдерживают напора, из-за чего происходят заливы. Запах стоков идет в квартиры, ситуация усугубилась насекомыми. Жильцы беспокоятся, что не смогут воспользоваться бомбоубежищем, которым при необходимости служит подвал.

Известно, что средства на ремонт выделены, причем немалые, однако ремонта нет, а жалобы безрезультатны. Сейчас ответственные лица ведут проверку, о промежуточных результатах которой доложат Бастрыкину.

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#россия
#нижний новгород
#дома
#следственный комитет
#проверка
#новости
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Трёхлетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде
Трёхлетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду
02 декабря 2024, 21:06

Фото: istockphoto/blinow61

Трехлетний ребенок погиб в Нижнем Новгороде во время прогулки в детском саду, передает 112.
Воспитатели вывели малышей на воздух, не заметив, как один из них, Тимофей, залез на горку, зацепившись курткой за металлоконструкцию и повиснув. Мальчик задохнулся.

В СК и прокуратуре выясняют причины произошедшего, открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Перед этим сообщалось, что в ЖК «Новое Внуково» нет электричества и воды. Люди мерзнут в квартирах примерно с обеда, пытаясь безрезультатно дозвониться до коммунальщиков. Местные отшучиваются, что скоро «придется жечь костры», чтобы согреться.

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#россия
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#уголовное дело
#следственный комитет
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«Придётся жечь костры»: в ЖК »Новое Внуково» произошел блэкаут
Mash: в ЖК »Новое Внуково» мерзнут люди из-за отсутствия электричества
02 декабря 2024, 21:06

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

В ЖК «Новое Внуково» с обеда отсутствует вода и электричество. Как пишет Mash, люди мерзнут в квартирах, пока УК бездействует. По данным подписчиков Telegram-канала, электро- и водоснабжения нет приблизительно с 13:30. Жильцы пытаются дозвониться до коммунальщиков, но безрезультатно.
По утверждению УК, случилась авария. Электроэнергия появляется и тут же пропадает. Жильцы прописаны, однако службы говорят, что комплекс не относится к столице.

Температура не выше 15 градусов, тепла в квартирах нет, а по словам соседей, «такими темпами придётся жечь костры» для согрева.

Ранее стало известно, что с круиза в Антарктиду сняли российского туриста.

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