Отцу отравившихся дихлофосом детей в Красноярском крае предъявили обвинение

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Отцу насмерть отравившихся от дихлофоса четверых детей в Красноярском крае предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный СУСК РФ.
«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что 20 сентября мужчина распылил по квартире средство от насекомых. Однако он не выполнил рекомендации производителя средства о длительном проветривании и влажной уборке и пустил детей в дом, где еще и покормил их.
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он не задержан.
Накануне в СК заявили, что глава семейства неаккуратно распылил по дому дихлофос, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Это и стало причиной смерти всех четверых детей.
21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.
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Элина Позднякова