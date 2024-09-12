Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал местонахождение Прилепина у его сына

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Сотрудник СБУ, причастный к покушению на Захара Прилепина, узнал у его сына местонахождение отца, обманув его, позже полученная информация использовалась для подрыва автомобиля писателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение 2-го Западного окружного военного суда.
Следствие установило, что куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ Журавкин.
«Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 2023 года вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — говорится в сообщении..
Полученную обманным путем информацию Журавкин передал Пермякову* и дал задание убить Прилепина, взорвав его машину. Пермяков* получил на Украине две тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2023 года приехал в Россию. Он регулярно менял места жительства в поисках Прилепина и получал деньги от других соучастников преступления.
6 мая он совершил задуманное в поселке Пионерский Нижегородской области, подорвав автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин. Первый погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но выжил. Вскоре силовики вышли на Пермякова* и арестовали его. 12 августа признал вину.
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