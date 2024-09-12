Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал местонахождение Прилепина у его сына

Сотрудник СБУ, причастный к покушению на Захара Прилепина, узнал у его сына местонахождение отца, обманув его, позже полученная информация использовалась для подрыва автомобиля писателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение 2-го Западного окружного военного суда.