В Севастополе мать похитила сына после конфликта с экс-супругом

17 сентября 2025, 22:55

СК: В Севастополе проверяют сообщения о похищении ребенка матерью

Фото: istockphoto/kieferpix

В Севастополе следователи проверяют информацию о похищении ребенка матерью. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.





Данные о происшествии обнаружили в соцсетях. По сведениям местных пабликов, во время конфликта между бывшими супругами женщина, вопреки воле экс‑партнера, уехала с ребенком. Сопровождавшие мать люди, как утверждается, напали на мужчину. Он получил травмы, их характер не уточняется.





«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе проверки», — говорится в материале.