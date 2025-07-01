«Шалость удалась»: Ребёнок едва не погиб из-за эксперимента с лифтом
30 июля в 14-м микрорайоне Зеленограда детская шалость едва не обернулась трагедией для 12-летнего мальчика. Школьник захотел провести эксперимент с лифтом, после которого его забрала скорая. Об этом сообщает mk.ru.
Компания подростков пряталась в подъезде дома от дождя. У одного из детей появилась идея проверить на прочность канат, с которым они ранее играли. Для этого школьник обвязал верёвку вокруг талии, привязал её конец к поручню лифта и нажал кнопку третьего этажа. Лифт поехал вверх, а мальчик начал подниматься вслед за ним, вися на канате.
Но вскоре канат сдавил тело ребёнка так сильно, что он начал кричать от боли и задыхаться. Перепуганные дети выбежали из подъезда за помощью. Двое подоспевших на подмогу парней, с помощью ножа перерезали канат и спасли школьника.
Потерпевшего увезли в хирургическое отделение, где диагностировали перелом позвоночника и ушибы внутренних органов.
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