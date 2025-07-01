«Шалость удалась»: Ребёнок едва не погиб из-за эксперимента с лифтом

01 июля 2025, 20:39

В Зеленограде школьник серьёзно пострадал во время эксперимента с лифтом

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

30 июля в 14-м микрорайоне Зеленограда детская шалость едва не обернулась трагедией для 12-летнего мальчика. Школьник захотел провести эксперимент с лифтом, после которого его забрала скорая. Об этом сообщает mk.ru.