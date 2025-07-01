В Ижевске семьям погибших при атаке БПЛА выплатят 1,5 млн рублей
Для семей погибших в результате атаки БПЛА работников предприятия в Ижевске предусмотрены выплаты в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести ранения, рассказали в правительстве Удмуртской Республики.
Также сообщается, что глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание с руководством предприятия, которое оказалось под ударами украинских беспилотников.
Напомним, что в результате атаки дронов ВСУ в Ижевске погибли 3 человека, 35 пострадавших госпитализированы, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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