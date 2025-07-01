В Ижевске семьям погибших при атаке БПЛА выплатят 1,5 млн рублей

01 июля 2025, 18:15

Фото: iStock/prim91

Для семей погибших в результате атаки БПЛА работников предприятия в Ижевске предусмотрены выплаты в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести ранения, рассказали в правительстве Удмуртской Республики.