Шанс на жизнь: в Тамбове спасли младенца с редкой аномалией
Главный врач ТОДКБ Владимир Виницкий сообщил, что тамбовские хирурги спасли новорожденного с редкой правосторонней диафрагмальной грыжей. Об этом пишет «МК в Тамбове».
Из-за аномалии органы брюшной полости сместились в грудную клетку с правой стороны. У малыша также недоразвились легкое и легочная артерия на этой стороне.
Состояние ребенка врачи оценили как крайне тяжелое, поэтому перевозка в федеральную клинику несла слишком высокий риск. Детский хирург, заведующий хирургическим отделением новорожденных больницы №9 имени Г.Н. Сперанского Юрий Кучеров вместе с коллегами провел пластику диафрагмы.
Сейчас пациенту полтора месяца, он дышит самостоятельно и набрал 3,8 килограмма. Следующим этапом станет перевод из реанимации в отделение патологии новорожденных.
