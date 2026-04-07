Бык убил матадора в загоне перед корридой
В Испании трагически погиб 52-летний Рикардо Ортис, потомственный матадор и бывший тореадор. Инцидент произошёл на арене, где мужчина ухаживал за животными. Об этом сообщает El Pais.
При осмотре быка, которого готовили к корриде, животное внезапно атаковало Ортиса. Оно нанесло ему смертельные удары рогами в область сердца. Спасти мужчину не удалось.
Рикардо Ортис принадлежал к известной династии тореадоров. Он входил в тройку лучших матадоров города Малага. В последние годы мужчина уже не выступал на арене, а работал с животными в загонах.
Читайте также: