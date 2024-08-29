Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину

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В США тюремный надзиратель выдал себя за продюсера, чтобы склонить женщину к сексу. Как сообщает NBC News, 32-летний Энтони Мартин из Нью-Йорка создал фальшивую личность в социальных сетях, представляясь телевизионным продюсером и режиссером, проводящим кастинг для нового шоу.
Мартин пригласил женщину к себе домой, убедив её, что там будут присутствовать другие продюсеры и участники съемок. Однако, когда женщина пришла 24 марта, она обнаружила, что он был один. Мартин начал приставать к женщине, трогая её ногу, и когда она попыталась уйти, он преградил ей путь, снял с неё брюки и изнасиловал. Об этом сообщает Лента.ru. После того как Мартин отпустил жертву, она немедленно обратилась в полицию и за медицинской помощью.
26 августа Мартин предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и незаконном ограничении свободы. Он не признал свою вину и был выпущен под залог. В случае признания виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения. В день ареста Мартина отстранили от работы в тюрьме без сохранения заработной платы.
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Елена Перлова