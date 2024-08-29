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Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину

В США надзиратель представился продюсером, чтобы склонить женщину к сексу
29 августа 2024, 06:47
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В США тюремный надзиратель выдал себя за продюсера, чтобы склонить женщину к сексу. Как сообщает NBC News, 32-летний Энтони Мартин из Нью-Йорка создал фальшивую личность в социальных сетях, представляясь телевизионным продюсером и режиссером, проводящим кастинг для нового шоу.


Мартин пригласил женщину к себе домой, убедив её, что там будут присутствовать другие продюсеры и участники съемок. Однако, когда женщина пришла 24 марта, она обнаружила, что он был один. Мартин начал приставать к женщине, трогая её ногу, и когда она попыталась уйти, он преградил ей путь, снял с неё брюки и изнасиловал. Об этом сообщает Лента.ru. После того как Мартин отпустил жертву, она немедленно обратилась в полицию и за медицинской помощью.

26 августа Мартин предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и незаконном ограничении свободы. Он не признал свою вину и был выпущен под залог. В случае признания виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения. В день ареста Мартина отстранили от работы в тюрьме без сохранения заработной платы.

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#женщина
#изнасилование
#продюсер
20-летнюю помощницу учителя арестовали за секс со школьником
Сотрудницу школы из Лас-Вегаса арестовали за совращение мальчика
29 августа 2024, 07:01

Фото: istock/Ridofranz

В США помощница учителя, работавшая в штате Невада была арестована за незаконную связь с подопечным. Об этом пишет Daily Mirror.
20-летнюю Джерусалем Гарсию, преподававшую в школе Лас-Вегаса Eldorado High School, заключили под стражу в пятницу, 23 августа. Сообщается, что заявление в полицию на нее поступило в этот же день. По данным следствия, молодая помощница преподавателя учебного заведения «связалась с подростком с целью занятия сексом».

Позже лейтенант полиции, расследующий дело, рассказал представителям СМИ, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не было обнаружено. Несмотря на это молодая женщина отстранена от преподавания до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.

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#женщина
#секс
#школьник
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Растет без остановки: известная порноактриса рассказала о своей гигантской груди
Порноактриса с неконтролируемо растущей грудью пожаловалась на травлю из-за нее
29 августа 2024, 06:13

Фото: iStock/romkaz

Известная канадская порноактриса Корина Кова столкнулась с травлей и нежелательным вниманием из-за своей неконтролируемо растущей груди, вызванной редким заболеванием — гигантомастией. Об этом Кова рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск которого вышел на YouTube.
По словам Ковы, ее грудь начала расти с ранних лет, и это стало причиной издевательств и обвинений в легкодоступности еще в школьные годы, хотя в действительности она оставалась девственницей. Актриса призналась, что в старших классах пыталась скрывать свою грудь, перетягивая ее скотчем, чтобы избежать насмешек.

Диагноз гигантомастии был поставлен ей спустя несколько лет после начала карьеры в секс-индустрии, где ее особенности стали привлекать повышенное внимание, но и вызывали множество трудностей.

«В старших классах я перетягивала грудь скотчем под одеждой, пытаясь делать себя более плоской. В старших классах из-за груди меня часто дразнили и травили. Меня называли легкодоступной, хотя на самом деле я была девственницей», — сказала Кова.

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#актриса
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Проститутки дешевле отношений: эксортница рассказала, почему мужчины хотят секс за деньги
«Лучшая эскортница года Австралии»: мужчины массово переходят к проституткам
29 августа 2024, 05:55

Фото: istock/M-Production

Катия Кортес, победительница в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards 2024, поделилась наблюдениями о новом тренде в сфере интимных услуг. В интервью для news.com.au она отметила, что финансовые трудности не сокращают число клиентов, а, напротив, способствуют их росту.
Кортес пояснила, что многие мужчины, сталкиваясь с экономическими проблемами, все чаще обращаются к секс-работницам, поскольку считают это более выгодным вариантом по сравнению с традиционными романтическими отношениями, передает Лента.ru. По ее словам, мужчины объясняют, что свидания, подарки и время, затраченное на обычные отношения, обходятся им дороже, чем визиты к эскортницам.

«Почти все мои клиенты делают анализ затрат и выгоды и говорят мне, что встречаться со мной экспоненциально выгоднее с точки зрения и расходов, и потраченного времени, чем знакомиться с девушкой в клубе», — рассказала Кортес.

Ранее она также отметила, что многие ее клиенты — это бизнесмены, которые просто не успевают знакомиться с женщинами. По ее мнению, отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания также является одной из причин популярности интимных услуг.

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#секс
#мужчины
#отношения
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Крымский мост перекрыли для автомобилей
Инфоцентр: на Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта
29 августа 2024, 05:15

Фото: istock/gutaper

Временное перекрытие движения автотранспорта на Крымском мосту сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра, следящего за ситуацией на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские военные успешно отражают атаку украинских войск в регионе, в результате чего были сбиты два беспилотника над акваторией моря. В связи с этим принимаются меры по обеспечению безопасности на Крымском мосту.

Информация о причинах временного перекрытия движения и возможных последствиях будет обновляться по мере поступления новых данных.

Ранее сообщалось, что ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

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#движение
#крымский мост
#перекрытие
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Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
«Ведомости»: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
29 августа 2024, 01:49

Фото: istock / SpVVK

Американская компания Google оказалась в центре скандала после того, как стало известно о скрытии проблем с судебными разбирательствами в России и ЮАР от своих акционеров. По данным газеты «Ведомости», это выяснилось в ходе разбирательства в окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе), куда Google подала иск против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке их YouTube-каналов.
Alphabet, управляющая холдинговая компания Google, признала, что юридические вопросы, связанные с Россией, действительно существовали, однако подробности этих дел не были раскрыты акционерам.

Сейчас Google стремится получить судебное постановление, которое исключит возможность предъявления претензий за пределами США и Великобритании, защищая свои интересы в зарубежных юрисдикциях. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян выразил обеспокоенность тем, что Google использует свои юридические ресурсы для избегания ответственности. Он также отметил, что акционеры должны быть насторожены, поскольку информация о некоторых судебных разбирательствах, включая аресты имущества компании, была скрыта.

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#компании
#youtube
#google
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Появились кадры освобождения Дурова после суда во Франции
29 августа 2024, 00:21

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Сегодня в Париже основатель Telegram Павел Дуров был освобожден после судебного заседания. Эксклюзивные кадры момента освобождения показали, как Дуров покидает здание суда, избегая контакта с прессой.
На вопросы журналиста SHOT он отвечать отказался и быстро сел в тонированный автомобиль, на котором уехал, не дав комментариев.


Ранее сообщалось, что у МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт. Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.

Кроме того, издание опровергло информацию о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.

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#telegram
#павел дуров
#арест
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Дуров взят под судебный надзор во Франции: ему грозит до 10 лет тюрьмы и 5 млн евро залога
Дурова обвиняют в соучастии в распространении порно и обороте наркотиков
28 августа 2024, 23:40

Фото: istock/Brastock Images

Основатель Telegram Павел Дуров оказался под судебным надзором во Франции. Прокуратура Парижа сообщила, что ему запрещено покидать территорию страны, и он обязан внести залог в размере 5 миллионов евро.
Дуров обвиняется в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

«Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — парижская прокуратура.
Кроме того, прокуратура уточнила, что Дуров обязан дважды в неделю являться в полицию. В феврале 2024 года Франция начала предварительное расследование против Telegram, вызванное практически полным отсутствием ответов на судебные запросы.

Среди предъявленных Дурову обвинений также фигурируют соучастие в распространении изображений детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.

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Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
#франция
#прокуратура
#расследование
#telegram
#павел дуров
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В Курской области поймали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище
В Курской области поймали диверсантов, готовивших взрыв на нефтехранилище
28 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/irene_rebrova

В Курской области задержали группу украинских диверсантов, которые планировали взорвать нефтехранилище. Силовики остановили организованную группу, во время передвижения по региону.
«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле», – цитирует источник в силовых структурах РИА Новости.

Сообщается, что во время обыска у диверсантов нашли взрывчатку и детонаторы. Один из задержанных уже рассказал о планах совершить теракт. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее власти ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. Попасть туда могут только жители, у которых есть регистрация. Те, кто работает в городе, но не прописан, могут получить пропуска.

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#курская область
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Десятки изнасилований и детских трупов: 3 серийных маньяка, которые остаются на свободе в России
28 августа 2024, 20:20

Фото: istock /juriskraulis

Накануне народ переполошило сообщение о выходе на свободу «Домодедовского упыря», который якобы освободился в России и исчез из поля зрения. Позже ФСИН успокоили, что осужденного Ивана Продана отправили на родину, в Молдавию, в 2010 году. То есть душегуб, назвавший Чикотило «Щенком», в России на свободу не выходил. Но судя по сроку, теперь уже 56-летний маньяк где-то должен скоро освободиться. Продана приговорили в 2000 году к 25 годам за доказанные пять убийств и 17 нападений.
К сожалению, это далеко не единственный «упырь», которого бы стоило опасаться. Есть и те, кого не удалось поймать. Среди не пойманных серийных маньяков и убийц в России значатся предположительно три наиболее известные своими зверствами личности. В народе их прозвали по местностям, где орудовали маньяки: Даниловский, Лесной и Тюменский. До 2024 года в списке неуловимых был и Барнаульский маньяк. Его отдали под суд спустя 23 года поисков.

Сибирский чиновник: 23 года в свидетелях


Барнаульским маньяком, по версии следствия, оказался 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин. Его задержали за убийство девушки, которое Манишин совершил в 19 лет. То преступление не относилось к серии убийств абитуриенток и студенток Алтайского государственного техуниверситета.

Замглавы администрации Калманского района сам сознался, что помимо первой жертвы убивал и студенток. Также убийца показал, где спрятал тело еще одной девушки, которая все это время считалась пропавшей без вести. Всего на счету бывшего чиновника 11 убитых девушек.

Несмотря на то, что Барнаульский маньяк обрел личность, другие серийные убийцы до сих пор остаются на свободе. Их зверства шокировали всю страну, а безнаказанность лишь подогревает тревогу.

Даниловский маньяк: кровавый след из 90-х


С 90-х годов в Вологодской области изнасиловали и задушили минимум 14 девушек в возрасте от 17 лет. Сразу три жертвы нашли в 2004 году в Череповце, тогда и усмотрели признак серийности. Криминалисты составили психологический портрет и даже изъяли образцы ДНК, но подозреваемых нет.

«Он действовал словно профессиональный киллер», – рассказывали тогда опытные следователи.

Маньяк чаще всего насиловал жертв и душил удавкой. Последнее приписываемое ему нападение произошло в 2011 году, когда в лесополосе нашли зарезанной еще одну девушку.

Лесной маньяк, зверь или леший


С 1996 года в Самарской области наводил ужас на жителей так называемый «Лесной маньяк». Его жертвами становились грибники, дачники и даже влюбленные, которых он убивал в лесах. Было также прозвище «Леший». Методы убийства были крайне зверскими: некоторых жертв маньяк рубил топором. За что получил еще одно прозвище – зверь. За ним числится не менее 13 кровавых расправ.

Фото: iStock/Kovshutin Denis

За часть преступлений отсидел 15 лет сотрудник милиции Дмитрий Ворошилов. В суде доказали его причастность к убийству Елены Кулаковской и Дмитрия Короткова в 1996 году. Также Ворошилов ранил милиционера во время погони в 1999 году. Сам бывший майор, даже выйдя на свободу, неоднократно пытался оспорить приговор и подавал жалобы. Убил ли он остальных 11 человек и был ли тем самым «Лесным маньяком» – подтверждения нет.

Тюменский маньяк: пропавшие дети и гнев народа


О серийном убийце детей по прозвищу «Тюменский маньяк» известно еще меньше, чем о предыдущих. Именно с ним связывают исчезновения детей и подростков за последние 25 лет в Западной Сибири. Исходя из приписанных ему преступлений, этот убийца является одним из самых жестоких и неуловимых маньяков последних лет.

О серийном характере нападений на детей заговорили в 2021 году, когда в картонной коробке нашли тело пропавшей в Тюмени 7-летней девочки. Виновным признали ее соседа, бывшего милиционера Виталия Бережного, который получил пожизненное. На тот момент убийце было 40 лет.

Фото: istock /juriskraulis

На фоне громкого уголовного дела местные вспомнили о других пропавших в тех краях детях – чреда исчезновений тянется с 1997 года. Только за один тот год пропали 2-летний мальчик и 17-летняя девушка – следов обоих не нашли. В следующем году исчезла 13-летняя девочка, а еще через год, в 1999-м, 12-летняя Школьница. В 2001 году нашли задушенной 10-летнюю малышку. В 2002 году также со следами удушья обнаружили тело пропавшей ранее 13-летей девочки.

С 2008 по 2009 год в Тюмени пропали еще трое детей: 8-летний мальчик и две 11-летние девочки. Никого из них не нашли. Также тюменскому маньяку приписывают нераскрытое исчезновение 12-летней школьницы в 2010 году.

Все нераскрытые дела говорят о том, что личности убийц даже не удалось идентифицировать, а способные на подобные зверства маньяки остаются на свободе.

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