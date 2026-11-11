Шарф на картинге стоил российской бизнесвумен больше миллиона рублей

11 ноября 2026, 14:30

В Уфе бизнесвумен предстала перед судом за травмирование девочки на картинге

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Уфе предпринимательницу осудили за травмирование девочки на картинге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России. Женщину признали виновной по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).