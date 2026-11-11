Шарф на картинге стоил российской бизнесвумен больше миллиона рублей
В Уфе предпринимательницу осудили за травмирование девочки на картинге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России. Женщину признали виновной по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Суд установил, что предпринимательница не обеспечила обучение оператора правилам безопасной эксплуатации техники и должный контроль за его работой. Кроме того, одного из сотрудников не ознакомили с запретом на катание с шарфами и другими свободно свисающими элементами одежды, которые могли попасть во вращающиеся части карта.
13 марта 2021 года в картинг-клубе на улице Рихарда Зорге оператор допустил к заезду девочку с шарфом на шее. Во время катания вместе с отцом на двухместном карте шарф попал в подвижные части машины и сдавил шею ребенка. В результате здоровью девочки был причинен тяжкий вред.
Суд приговорил женщину к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Также с нее взыскали в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.
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