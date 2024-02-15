Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Репетто дал комментарии по поводу своей пропажу

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Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, информация о пропаже которого появилась сегодня в СМИ, заявил о том, что с ним всё хорошо.
Он добавил, что сообщения о том, что он пропал, являются клеветой.
Ранее стало известно, что в Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Так, в полицию обратилась его бывшая жена. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.
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«Всё это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Репетто.
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Мелисса Тимофеева