В Москве без вести пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Репетто

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В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Об этом сообщает Mаsh.
Согласно сообщению, в полицию обратилась бывшая жена Репетто. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.
Ранее также сообщалось, что в 2019 году на Репетто было совершено нападение. Тогда его избили и обокрали, однако в полицию он обращаться не стал.
Аргетинский шеф-повар уже давно проживает в Москве, где стал премиальным шеф-поваром. Он работал в таких ресторанах как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.
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Ранее также сообщалось, что в 2019 году на Репетто было совершено нападение. Тогда его избили и обокрали, однако в полицию он обращаться не стал.
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Элина Позднякова