«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук

В середине марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая до этого долго не выходила на связь, обнаружили в одной из больниц Дубая в крайне тяжёлом состоянии. У девушки были переломаны руки и ноги, а также сломан позвоночник.