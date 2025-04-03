«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук

Анна Калашникова (Фото: annakalashnikova.ru)
В середине марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая до этого долго не выходила на связь, обнаружили в одной из больниц Дубая в крайне тяжёлом состоянии. У девушки были переломаны руки и ноги, а также сломан позвоночник.
Известно, что девятого числа она была на вечеринке у эмиратских шейхов, а на следующий день отправилась в отель к двум мужчинам, которые её пригласили, напоминает Voice. Звёздный юрист Катя Гордон сообщила, что Ковальчук посетила Porto Party — секс-вечеринку миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов. На таких мероприятиях богатые клиенты платят девушкам немалые деньги за участие в жестоких практиках: стригут волосы, выбивают зубы и тому подобное.
Российская певица и телеведущая Анна Калашникова не верит, что жители ОАЭ могли совершить подобное. Она считает Эмираты абсолютно безопасной страной и говорит, что её население — приветливое и законопослушное.
Она считает произошедшее с «этой девочкой» чем-то абсолютно из ряда вон выходящим и на 100% уверена, что совершить такое могли только приезжие. Непричастность арабских шейхов к произошедшему Калашникова объясняет ещё и тем, что события произошли во время Рамадана — месяца, священного для всех правоверных мусульман, когда они соблюдают строгий пост и не позволяют себе никаких излишеств.
В конце марта Мария Ковальчук пришла в себя после очередного хирургического вмешательства. Однако она до сих пор не может говорить.
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Российская певица и телеведущая Анна Калашникова не верит, что жители ОАЭ могли совершить подобное. Она считает Эмираты абсолютно безопасной страной и говорит, что её население — приветливое и законопослушное.
«Я в Дубае с 2011 года. Сейчас пребываю в шоковом состоянии, потому что для меня Дубай – это очень безопасная страна. Лично я и мои друзья несколько раз теряли телефоны, и потом нам их находили и доставляли», — говорит артистка.
Она считает произошедшее с «этой девочкой» чем-то абсолютно из ряда вон выходящим и на 100% уверена, что совершить такое могли только приезжие. Непричастность арабских шейхов к произошедшему Калашникова объясняет ещё и тем, что события произошли во время Рамадана — месяца, священного для всех правоверных мусульман, когда они соблюдают строгий пост и не позволяют себе никаких излишеств.
«Что бы не писали про нее грязного, мне ее очень жаль по-человечески и очень жаль ее маму. С такими травмами ей будет очень тяжело. Возможна даже инвалидность, молчу уже про психоэмоциональное состояние», — заключила телеведущая.
В конце марта Мария Ковальчук пришла в себя после очередного хирургического вмешательства. Однако она до сих пор не может говорить.
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Александр Бойцов