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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Сестра Агаларова об искалеченной в Дубае Ковальчук: «В её анкете указаны всевозможные извращения, без разницы сколько человек»

Сестра Агаларова об искалеченной в Дубае Ковальчук: «В её анкете указаны всевозможные извращения, без разницы сколько человек»

Сестра Агаларова раскрыла содержание анкеты искалеченной в Дубае модели Ковальчук
Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

В начале марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с множеством переломов на обочине дороги в Дубае. Девушку едва опознали, но сегодня она пришла в сознание. Тем не менее, её предстоит перенести ещё две серьёзные операции.
Эта история сильно потрясла общественность. Сестра певца Эмина Агаларова Сабина прокомментировала произошедшее и отметила, что такая же ситуация может произойти с каждым, кто решится пойти по такому рискованному пути.

«В анкете девочки эскортницы указаны всевозможные оргии и извращения со знаком „плюс“, без разницы сколько человек и так далее. То что, её нашли переломанную вдоль и поперёк на обочине дороги – это самая логичная кульминация её жизненного выбора и пути! Человек позволял и себе и другим такое отношение к себе! Было весело, легко и копейка капала! А главное при поддержке мамы всё происходило! Мне кажется, вообще не чему удивляться», – отметила Сабина, слова которой приводит StarHit.
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*запрещён в РФ
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#травмы
Молодая жена 63-летнего Игоря Бутмана выложила фото в третью годовщину свадьбы
02 апреля 2025, 19:51

Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)

Игорь Бутман отпраздновал третью годовщину брака с супругой, которая на 32 года младше него.
Анна Львова в личном блоге опубликовала фотографии с их свадьбы. Первый снимок сделан в загсе, а на втором показаны обручальные кольца в коробочке.

«1.04.2022. Моменты», – подписала пост жена 63-летнего джазмена.
Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)

В комментариях под постом подписчики поздравили пару, пожелав бесконечной любви. А один из пользователей даже отметил, что Игорю Бутману очень повезло с женой.

Пост лайкнули продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова и многие другие знаменитости.

Напомним, что Алла Львова – журналистка и четвёртая супруга Игоря Бутмана. Детей у пары нет.

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#рф
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#праздник
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Юля Гаврилина и исполнитель хита «Гламур» Nkeeei встречаются – фото
02 апреля 2025, 19:14

Юля Гаврилина (фото: Telegram @Gavril1nna)

В Сети активно обсуждают новый роман. Фанаты убеждены, что отношения 22-летней звезды TikTok Юли Гаврилиной и 24-летнего белорусского певца Nkeeei (настоящее имя – Никита Коробыко) вышли на новый уровень.
Исполнитель завирусившегося трека «Гламур» то и дело появлялся в компании Юли на различных мероприятиях, а летом прошлого года после своего концерта в Москве он покинул площадку вместе с тиктокершей.

А пока поклонники гадают, что же происходит между звёздами, издание Super представило кадры, не оставляющие сомнений в том, что пара вместе.

На представленных фотографиях запечатлена Гаврилина за рулём розового Porshe, покидающая парковку своего ЖК в центре Москвы. А на пассажирском кресле сидел Никита. После поездки по городу пара вместе вернулась домой к Юле, где певец пробыл несколько часов. Затем он вышел из подъезда и уехал на каршеринге.

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#отношения
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«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой
Шоумен Барецкий: Пугачёва не может вернуться в РФ из-за панических атак Галкина*
02 апреля 2025, 19:11

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумен Станислав Барецкий назвал причину, по которой 75-летняя Алла Пугачёва не может вернуться в Россию. Всё дело в проблемах со здоровьем у её мужа.
Дело в том, что 48-летний Максим Галкин* страдает от панических атак. Барецкий даже утверждает, что шоумен мог только недавно вернуться из психиатрической больницы, где проходил лечение после попытки суицида.

«Я предположу, что Максим Галкин* недавно вернулся из психбольницы – у него могли быть панические атаки и попытка суицида. Видимо, он что-то Пугачевой напел в уши. Новые две песни Пугачевой – это его происки. Пока он рядом с Аллой Борисовной, он будет вредить. Мне кажется, что он боится, что его заберут инопланетяне и отвезут в Россию. Пугачёва, как воспитанная в СССР, не может бросить больного человека. Если бы не Максим*, Пугачева бы вернулась в Россию», – заявил шоумен.
Напомним, что Пугачёва вместе с супругом и двумя детьми эмигрировала в Израиль а 2022 году. Однако из-за обострения там военного конфликта перебралась на Кипр. Там её ждал роскошный пентхаус в Лимассоле. Апартаменты за 10 миллионов евро она приобрела ещё в 2017 году, также получив гражданство страны в обмен на инвестиции.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#максим галкин
#алла пугачёва
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«Он отказывался от психолога»: Седокова рассказала, как пыталась спасти Тимму
Седокова заявила, что Тимма отказывался от помощи психолога
02 апреля 2025, 18:51

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Анна Седокова впервые высказалась о тяжёлом периоде в жизни ей бывшего супруга Яниса Тиммы, который завершился самоубийством. Певица не считает себя виновной в произошедшем и уверяет, что всё близкое окружение было в курсе происходящего с баскетболистом в последнее время.
Седокова отметила, что специально не стала предавать огласке проблемы Тиммы, поскольку это могло сказаться на его спортивной карьере, которая была для него смыслом жизни.

При этом певица постоянно оказывала поддержку Янису, уговаривала его пойти к психологу, но тот каждый раз отказывался.

«Он категорически отказывался от всего. Несколько раз я уговорила его пойти к психологу, но он отказывался после первой встречи. Всё очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений», – отметила Седокова в своих соцсетях.
Она уверяет, что до последнего делала всё возможное, чтобы предотвратить трагедию, произошедшую в декабре прошлого года.

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*запрещён в РФ
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#психологическая помощь
#самоубийство
#спортсмены
#семья
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Звезда группы Bad Boys Blue собирается переехать в российскую глубинку
Певец Кевин Маккой решил переехать в российскую глубинку
02 апреля 2025, 18:26

Кевин Маккой (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда культовой немецкой группы 1980-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку.
Музыкант отметил, что довольно много времени проводит в Москве и посетил уже множество российских городов. Он также работает в Казахстане и Израиле, однако именно Россию он назвал своей «главной страной».

По словам Маккоя, длительные перелёты утомили его, поэтому он принял решение окончательно переехать в Россию с женой и двумя детьми.

Бывший солист Bad Boys Blue в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что до пандемии коронавируса он очень благополучно жил в США, имея хорошую виллу и автомобиль. Однако в один год лишился всего.

В России певец хочет начать новую жизнь. У него в планах стать фермером и обзавестись подсобным хозяйством.

Ранее Кевин Маккой заявлял, что многие иностранные артисты опасаются ехать в Россию из-за санкций и антироссийских заявлений западных политиков. Однако, по его словам, они поступают глупо, прислушиваясь к пропаганде.

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