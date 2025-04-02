Сестра Агаларова об искалеченной в Дубае Ковальчук: «В её анкете указаны всевозможные извращения, без разницы сколько человек»

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
В начале марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с множеством переломов на обочине дороги в Дубае. Девушку едва опознали, но сегодня она пришла в сознание. Тем не менее, её предстоит перенести ещё две серьёзные операции.
Эта история сильно потрясла общественность. Сестра певца Эмина Агаларова Сабина прокомментировала произошедшее и отметила, что такая же ситуация может произойти с каждым, кто решится пойти по такому рискованному пути.
Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание
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Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
*запрещён в РФ
«В анкете девочки эскортницы указаны всевозможные оргии и извращения со знаком „плюс“, без разницы сколько человек и так далее. То что, её нашли переломанную вдоль и поперёк на обочине дороги – это самая логичная кульминация её жизненного выбора и пути! Человек позволял и себе и другим такое отношение к себе! Было весело, легко и копейка капала! А главное при поддержке мамы всё происходило! Мне кажется, вообще не чему удивляться», – отметила Сабина, слова которой приводит StarHit.Читайте также:
Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание
«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай
Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова